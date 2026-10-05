Bio u drugoj stranci: Komšić 2010. godine imao 100.000 glasova više nego sada sva tri kandidata zajedno

Željko Komšić je na Opštim izborima 2010. godine u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH osvojio 101 hiljadu glasova više nego sada sva tri kandidata.

On je tada 337.065 glasova, što je više nego što su na ovogodišnjim izborima zajedno dobili Darijana Filipović, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić.

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Prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, troje kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva ukupno je osvojilo 236.027 glasova.

Darijana Filipović, kandidat HDZ-a BiH, dobila je 109.827 glasova.

Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, osvojio je 72.128 glasova, a nezavisni kandidat Zdenko Lučić 54.072 glasa.

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Rezultati se temelje na podacima s 3.082 od ukupno 3.177 biračkih mjesta.

U njih još nisu uključeni glasovi poštom, glasovi birača u odsustvu, mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Komšić se 2010. godine kandidovao kao kandidat SDP-a BiH.

Prema zvaničnim rezultatima, osvojio je 60,61 odsto glasova i tako dobio drugi mandat u Predsjedništvu BiH.

Borjana Krišto, kandidat HDZ-a BiH, tada je bila druga sa 109.758 glasova.

(Jabuka TV)