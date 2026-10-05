Kako je prošla porodica Isak na izborima? Otac Ramo prošao, jedan sin podbacio

Ramo Isak i dvojica njegovih sinova zasigurno su nešto najzanimljivije na političkom nebu Federacije BiH. Još uvijek aktuelni ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak bio je prvi na listi stranke Snaga naroda na kantonalnu skuštinu.

On je osigurao mandat za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona sa osvojenih 2.777 glasova. Sin Arnel, poznat javnosti kao "ze ministar", osvojio 2.036 glasa. Otac i sin će zajedno sjesti u skupštinske klupe, jer je stranka Snaga naroda uspjela da obezbijedi dva mandata u Kantonu 4.

Arnel Isak je trenutno dio federalnog Parlamenta.

Međutim, njegov brat Rusmir, direktor KPZ Zenica, nije imao sreće koliko otac i brat i nije uspio da obezbijedi mandat u Izbornoj jedinici 5.

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Sa 4.130 glasova prešli su cenzus, ali nemaju dovoljan broj glasova da bi osigurali jedan od osam mandata za Parlament FBiH. Rusmir Isak bio je nosilac liste stranke Snaga naroda, ali je osvojio 1.925 glasova što je nedovoljno za direktan mandat.

Porodica Isak postala je javnosti poznata prije nekoliko godina. Prvi medijski proboj imao je sin Arnel koji je tokom televizijskog gostovanja kao kantonalni ministar neprestano izgovarao "ze", što mu je donijelo popularnost, ali ne baš pozitivnu. Na kraju je Arnel nagrađen mandatom u Parlamentu FBiH, a njegovom podrškom izabrana je Vlada FBiH u kojoj mu je otac Ramo Isak postao federalni ministar unutrašnjih poslova.

Opozicionari u FBiH kritikovali su "trojku" koja je kalkulacijama bila prinuđena da uvede Ramu Isaka u vlast. Ne toliko zbog kalkulacija, nego zbog osobnosti Rame Isaka za kojeg su govorili da ponižava politiku u FBiH.