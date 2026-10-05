Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

Kristijano Ronaldo predstavlja najveći simbol portugalskog identiteta i moramo da mu odamo priznanje, izjavio je predsednik Fudbalskog saveza Portugala (FPF) Pedro Proensa, prenio je francuski Ekip.

Portugal je 27. septembra u gostima pobijedio Norvešku (2:1) u drugom kolu Lige nacija, a selektor Žorž Žezus je odlučio da Ronaldo prvi put poslije 18 godine meč provede na klupi za rezerve.

Ronaldo je potom odlučio da se povuče iz reprezentacije, a propustio je duele protiv Danske (4:2) i Norveške (2:1).

"Neću da objašnjavam šta se dogodilo. To su potpuno normalni razgovori između trenera i igrača. To je stvar stručnog dijela reprezentacije i predsjednik Saveza se u to ne miješa. Govorimo o najboljem igraču svih vremena, igraču koji je više od dvije decenije dao portugalskom fudbalu", rekao je Proensa.

On je istakao da će Ronaldo uvijek da bude dio reprezentacije Portugala.

"Ronaldo je u reprezentaciji zahvaljujući svom sportskom kvalitetu. Uvijek će da bude deo ove grupe dokle god bude imao sportski kvalitet da igra. Kristijano to zna, zna da tako razmišljamo. Što se tiče konkretnog slučaja, mogu samo da kažem da se suočavamo sa nesporazumom koji mora da bude riješen interno", dodao je Proensa.

Predsjednik FPF je govorio i o odnosu saigrača prema Ronaldu.

"Igrači su pokazali tu neraskidivu vezu sa našim sadašnjim kapitenom. Ronaldo je dio naše reprezentacije. Bio je kapiten u prvoj od ove četiri utakmice, a selektor Žezus je nedavno rekao da računa na Kristijana ukoliko bude fizički spreman. Isto važi za sve igrače. Ronaldo je portugalska ikona, apsolutno izvanredan igrač koji je mogao da završi karijeru na Svjetskom prvenstvu, ali to nije želio zbog ljubavi prema reprezentaciji. Ja sam svjedok odnosa koji Ronaldo ima sa portugalskim narodom i našom reprezentacijom", naveo je Proensa.

On je potom objasnio zašto se nije oglašavao prethodnih dana.

"Bilo je važno da ove četiri utakmice završimo mirno, jer nas je vodio sportski aspekt. Imaćemo vremena i mira da svi sjednemo i riješimo ono što je samo nesporazum. Ponavljam: Ronaldo je deo našeg nasleđa i uvijek će da bude uz reprezentaciju ako ga selektor bude želio", naglasio je predsjednik FPF.

"Naravno, ovo nije kuća bez pravila. Ovakve stvari se dešavaju unutar jedne radne grupe. FPF mirno rješava situacije. Srećom, postoji veoma snažan odnos između Ronalda i Žezusa. Ja sam svjedok toga, jer da nije tako, budimo potpuno jasni - možda bi Ronaldo već napustio reprezentaciju. On to ne radi upravo zbog tog odnosa i međusobnog poštovanja. Sve što će se događati narednih dana biće u znaku mira, razgovora i rasprave. Ono što želimo jeste da u novembru svi ponovo budemo zajedno u našoj reprezentaciji", zaključio je Proensa.

Ronaldo (41) je za reprezentaciju Portugala odigrao 234 meča i postigao je 146 golova.