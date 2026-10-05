Policija obustavila vazdušni saobraćaj na njemačkom aerodromu

Na aerodromu u Štutgartu privremeno je bio obustavljen vazdušni saobraćaj zbog policijske operacije po čijem završetku je saopšteno da više nema opasnosti.

Savezna policija i Uprava aerodroma u Štutgartu saopštili su da su terminali bili privremeno blokirani, a dolazni i odlazni letovi suspendovani.

Vazdušni saobraćaj postepeno se normalizuje i pregled putnika je nastavljen, prenosi njemačka DPA.

Savezna policija ističe da evakuacija znači da svi putnici moraju ponovo da prođu preglede i da će biti potrebno nekoliko sati da se situacija u potpunosti normalizuje.