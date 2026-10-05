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Haos u Francuskoj: Hiljade uhapšenih, tinejdžer ostao bez ruke, škole i fakulteti blokirani

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05.10.2026 18:41

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Хаос у Француској: Хиљаде ухапшених, тинејџер остао без руке, школе и факултети блокирани
Foto: Tanjug/AP/dpa/Carsten Koall

Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelimično zatvorene zbog protesta mladih koji su prerasli u jedan od najvećih talasa učeničkog i studentskog nezadovoljstva u zemlji posljednjih godina.

Protesti su na više mjesta prerasli u sukobe sa policijom, a zabilježene su teške povrede učenika i hiljade hapšenja.

Najteži incident dogodio se u sjevernom gradu Lensu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke. Prema pisanju lokalnog lista „La Voa di Nor“ (La Voix du Nord), dječak je teško povrijeđen nakon što je podigao policijsku šok-bombu.

Teške povrede zabilježene su i u Turu, gdje je porodica 16-godišnjeg učenika podnijela prijavu zbog policijskog nasilja nakon što je dječak izgubio vid na desnom oku.

Državni tužilac saopštio je da je povreda nastala od predmeta koji podsjeća na policijski gumeni metak, dok je istraga o ovom slučaju u toku.

Protesti su počeli krajem septembra u jednom od pariskih predgrađa, prvobitno zbog hroničnog nedostatka nastavnog osoblja. Nezadovoljstvo se, međutim, ubrzo proširilo širom zemlje, a učenici i studenti sve glasnije ukazuju i na socijalnu nejednakost i, kako tvrde, dugogodišnje zanemarivanje obrazovnog sistema.

Učenici upozoravaju na loše uslove u školama – od prokišnjavanja i urušavanja plafona, do pojave žohara i visokih temperatura u učionicama tokom ljetnih mjeseci.

Dodatni problem predstavlja nedostatak nastavnika na zamjeni, zbog čega pojedini učenici ostaju bez nastave i po nekoliko mjeseci, uključujući i one koji se nalaze u ključnim ispitnim godinama.

Za sutra je najavljen masovni nacionalni dan protesta.

Srednjoškolcima i studentima, koji već blokiraju oko 40 univerzitetskih zgrada, trebalo bi da se pridruže hiljade nastavnika, radnika u javnom sektoru i roditelja.

Od početka masovnih protesta prošle sedmice policija je uhapsila oko 5.000 ljudi, većinom tinejdžera. U sukobima su povrijeđene desetine učenika i nastavnika, dok se šteta na školskim i drugim javnim objektima već procjenjuje na desetine miliona evra.

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Tagovi :

Francuska

Protesti

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