Saznao da mu je bivša proslavila godinu dana veze 10 mjeseci nakon njihovog raskida: 'Ne postoji riječ..'

Razlaz nakon dugogodišnje veze sam po sebi predstavlja teži životni udarac, ali za jednog mladog momka iz Srbije, jučerašnji dan donio je saznanje koje prkosi ne samo osnovnoj matematici, već i svakom osjećaju za lojalnost i iskrenost.

Naime, njegov petogodišnji emotivni odnos zvanično je okončan 1. decembra prošle godine, kada je djevojka odlučila da stavi tačku na njihovu zajedničku priču. Iako je period nakon raskida sam po sebi bio izazovan, pravi hladan tuš uslijedio je tek juče.

Region Maloljetniku poslužili alkohol, pa završio u bolnici

Momak je sasvim slučajno saznao da je njegova bivša partnerka proslavila prvu godišnjicu veze sa novim dečkom tačno 4. oktobra.

Jednostavnom računica dolazi se do poražavajuće činjenice: dok su u oktobru i novembru prošle godine još uvijek bili u zvaničnoj petogodišnjoj vezi, druga priča je već uveliko trajala i gradila se iza njegovih leđa.

"Upravo sam saznao da je moja bivša djevojka, koja je 1. decembra prošle godine raskinula našu petogodišnju vezu, juče proslavila godinu dana veze sa novim dečkom. Ne postoji riječ koja može da opiše kako se osjećam", napisao je ovaj momak na društvenoj mreži X.

Njegova objava prikupila je stotine hiljada pregleda i stotine komentara podrške ljudi koji su se saosjećali sa njegovom situacijom ili dijelili slična iskustva.

Mnogi korisnici pokušali su da mu pruže utjehu i udijeli riječi podrške:

"Imam potrebu da ti se obratim iako se ne poznajemo, jer to što si upravo napisao je slično onome što se meni desilo prije 10-ak godina," napisao je jedan korisnik. "Iz ove perspektive, mogu ti reći da sve to dođe na svoje. Samo se ne boj. Sve će to biti dobro."

Scena Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

Drugi su skrenuli pažnju na to da je ovo zapravo njegova pobjeda, iako trenutno tako ne djeluje: "Osjećaj se premoćno jer si ti na dobitku svakako što te je Bog sklonio od takve osobe. Svaki neuspjeh je šansa da se nova vrata otvore i da nešto novo i bolje uđe u život."

Nekolicina je ponudila i dozu crnog humora: "I ti treba da slaviš i da čestitaš čovjeku jer te je spasio."

Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da je saznanje o dvostrukom životu partnera jedan od najtežih oblika emotivne izdaje, jer ne ruši samo sadašnjost, već retroaktivno mijenja i skrnavi sve lijepe uspomene iz prošlosti.

(Telegraf.rs)