Vjerovala da je dobila obični poklon od dečka, a onda je uslijedio šok

Bio je to poklon za godišnjicu njihove veze i posebno joj je značio upravo zato što ga je napravio svojim rukama.

Privjesak joj se toliko dopao da ga je gotovo svakodnevno nosila. Putovao je sa njom, bio uz nju tokom šetnji i svakodnevnih obaveza, ali Ana nije ni slutila da se unutar njega krije nešto veoma važno.

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Teri je za izradu poklona odabrao drvo huonskog bora, koje raste na Tasmaniji, i napravio privezak sa malim skrivenim odjeljkom.

Udarne vijesti

Tako je Ana, potpuno nesvjesna, više od godinu dana oko vrata nosila prsten kojim je njen dečko planirao da je zaprosi.

Teri je nekoliko puta poželio da joj otkrije tajnu, ali je uspio da sačuva iznenađenje. Pravi trenutak čekao je tokom njihovog putovanja u Škotsku.

Prosidba u pećini

Par je dugo želio da posjeti Škotsku, a Teri je upravo tamo odlučio da napravi veliki korak.

Izabrao je pećinu Smoo, u blizini Durnesa, i zamolio Anu da mu na trenutak preda ogrlicu, uz objašnjenje da želi da fotografiše privjezak.

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Ana mu je bez sumnje dala ogrlicu.

Teri je tada otvorio skriveni dio, izvadio prsten i kleknuo pred njom. Tek u tom trenutku Ana je shvatila šta je sve vrijeme nosila oko vrata.

Pristala je da se uda za njega.

"Mogla sam da ga izgubim"

Pored sreće i iznenađenja, Ana je tek tada shvatila koliko je čitava situacija bila nevjerovatna.

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Privjezak je nosila svuda – tokom putovanja, šetnji i svakodnevnih aktivnosti – a da nije znala da se u njemu nalazi budući vjerenički prsten.

Poklon koji joj je u početku bio drag jer ga je napravio njen dečko tako je postao i trajna uspomena na njihovu prosidbu.

(Alo)