Zašto nakon raskida idealizujemo bivšeg partnera?

Nakon teškog raskida nije neobično da nam bivši partner počne nedostajati, čak i kada je veza bila loša. Tada često idealizujemo prošlost i prisjećamo se uglavnom lijepih trenutaka.

Ova pojava poznata je kao nostalgija za bivšim partnerom. Riječ je o tome da se bivše ljubavi prisjećamo s čežnjom i naklonošću, pri čemu često zanemarujemo negativne strane prethodne veze.

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"Kada čeznemo za određenom verzijom bivšeg partnera, često zapravo čeznemo za periodom u kojem smo se osjećali viđeno, saslušano i voljeno", kaže Sara Sloan, bračna i porodična terapeutkinja, sertifikovana seksualna terapeutkinja i terapeutkinja za partnerske odnose.

Kako objašnjava, svaka veza odražava određenu verziju nas samih. Zbog toga, kada nam nedostaje bivši partner, često nam zapravo nedostaje način na koji smo se uz tu osobu osjećali.

Problem je u tome što nostalgija može iskriviti sliku o bivšem partneru, samoj vezi i zajedničkim uspomenama. Zbog toga možemo početi vjerovati da nam nedostaje idealna verzija osobe koja zapravo nikada nije ni postojala.

"Nostalgija nam omogućava da potisnemo probleme i sukobe iz veze i prisjetimo se njenih najboljih trenutaka", objašnjava Sloan.

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Prisjećamo se i osobe koja smo tada bili – svojih nada, snova i želja koje smo imali za život koji smo planirali zajedno. To mogu biti male stvari, poput večeri kada smo sjedili na terasi i razgovarali o imenima za buduću djecu, ali i veliki trenuci, poput zajedničkog medenog mjeseca ili putovanja na kojem smo imali osjećaj da je cijeli život tek pred nama.

"I mali i veliki trenuci kojih se prisjećamo često odražavaju ono što smo najviše voljeli u vezi s tom osobom", dodaje Sloan.

Takve uspomene podsjećaju nas na osjećaj bliskosti i sigurnosti koji smo imali uz partnera, zbog čega nam se tada činilo da je život jednostavniji.

Često bivše partnere gledamo kroz „ružičaste naočare“. To je posebno izraženo kada smo usamljeni, ranjivi ili nam nedostaju bliskost i osjećaj sigurnosti koje smo nekada imali.

Ipak, važno je zapamtiti da lijepi trenuci ne poništavaju bol i probleme koji su postojali u vezi.

"Svojim klijentima uvijek preporučujem da se prisjete trenutaka u kojima im je osoba pokazala ko je zaista, a ne ko su željeli da postane", kaže Sloan.

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Važno je prisjetiti se trenutaka kada vas je partner uvrijedio ili nazvao pogrdnim imenom i zapitati se kako ste se tada osjećali. Jednako je važno sjetiti se i verzije sebe koja vam je pred kraj veze možda postala neprepoznatljiva.

"Važno je prisjetiti se u šta se ta veza na kraju pretvorila i svih razloga zbog kojih ste odlučili otići", kaže Sloan.

Ipak, ni stalno prisjećanje na negativne strane bivšeg partnera nije rješenje. Pretjerano fokusiranje na njegove mane može vas jednako zadržati u krugu neprestanog razmišljanja o prošlosti.

Rješenje nije u tome da bivšeg partnera predstavite kao lošu osobu, već da realno sagledate ono što vas je razdvajalo i probleme koji su postojali u vezi, prenosi Klix.

Umjesto da se fokusirate samo na lijepe ili samo na bolne uspomene, pokušajte sagledati cijelu sliku.

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Na taj način možete biti zahvalni na lijepim trenucima koje ste dijelili, ali istovremeno prihvatiti i bol koja je bila dio te veze.