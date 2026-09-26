Kako brzo i lako osušiti veš tokom hladnih i kišnih dana?

Sušenje veša u stanu dok kiša danima ne prestaje lako se pretvori u borbu sa vlagom i neprijatnim mirisom.

Što duže mokar veš stoji bez dovoljno vazduha, veća je šansa da poprimi onaj ustajali miris koji nijedan omekšivač ne može da sakrije.

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Krajem septembra terasa više nije praktično rješenje za sušenje veša, a radijatori se još ne pale. Zato nekoliko jednostavnih koraka može napraviti veliku razliku, a prvi treba uraditi još prije nego što veš izvadite iz mašine.

Dodatna centrifuga izvlači višak vode

Kada se program završi, provjerite da li vaš veš može na još jednu centrifugu. Dodatni ciklus može izvući još vode iz tkanine, pa će komadi na sušilici imati manje vlage koju treba da izgube.

Ovo posebno znači kod peškira, dukserica, farmerki i posteljine. Za osjetljive materijale, poput vune i svile, držite se preporučenog programa i nižih obrtaja.

Što manje vode ostane u tkanini, to će se veš kraće sušiti.

Ostavite dovoljno prostora između komada

Kada je sušilica prepuna, vazduh teško prolazi između tkanina. Dijelovi koji se dodiruju ostaju mokri mnogo duže, naročito kod debljih komada.

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Zato nemojte kačiti majice jednu preko druge. Ostavite nekoliko centimetara prostora između komada, a pantalone i peškire raširite koliko god možete. Posteljinu nemojte presavijati u debeo sloj ako imate dovoljno mjesta da je raširite.

Bolje je ostaviti malo prostora između stvari nego natrpati cijelu sušilicu i čekati dva dana da se veš osuši.

Ventilator usmjerite ka sušilici

Ako imate običan stoni ventilator, može dobro da posluži tokom kišnih dana. Postavite ga tako da vazduh prolazi preko sušilice i tkanine, umjesto da duva direktno u vas.

Strujanje vazduha pomaže da se vlaga sa površine tkanine brže uklanja. Posebno će se primjetiti kod debljih komada koji se inače najsporije suše.

Sušilicu je dobro odmaknuti od zida i drugih prepreka kako bi vazduh mogao da cirkuliše oko nje.

Ne dozvolite da vlaga ostane zarobljena u sobi

Dok se veš suši, vlaga prelazi iz tkanine u vazduh. Zato je važno da prostoriju povremeno provjetrite.

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Otvorite prozor širom na nekoliko minuta, umjesto da ga držite stalno odškrinutim. Ako imate ovlaživač vazduha, možete ga uključiti u prostoriji u kojoj se veš suši i držati vrata zatvorena.

Ako primjetite kondenzaciju na prozorima, to je znak da se u prostoriji nakupilo dosta vlage i da je provjetravanje posebno važno.

Kada pada kiša, sušenje veša u stanu ne mora da traje danima. Dodatna centrifuga, dovoljno prostora između komada, strujanje vazduha i povremeno provjetravanje mogu napraviti veliku razliku.

(Krstarica)