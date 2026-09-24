Tajna srpske zimnice: Napravite najukusniju turšiju po starinskom receptu

Autor:ATV redakcija
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Zimnica je jedan od najjednostavnijih, najpraktičnijih i najukusnijih načina da svježe povrće sačuvamo sve do proljeća.
Ipak, prilikom pripreme turšije treba biti izuzetno oprezan sa dodacima, jer kupnu, industrijsku turšiju treba zaobilaziti u širokom luku. Domaća turšija jedini je ispravan i zdrav izbor.
Konzervansi i aditivi tradicionalno se dodaju zimnici kako bi spriječili razvoj bakterija i gljivica. Međutim, najnovija naučna istraživanja upozoravaju da konzervans, tačnije aditiv E211, uništava mitohondrije ćelija kod čovjeka i tako značajno ubrzava starenje.
Ovaj aditiv može izazvati degenerativne promjene poput Parkinsonove bolesti, a u najgorem slučaju rezultira cirozom jetre. U kombinaciji sa vitaminom C formira benzen opasnu supstancu po ljudsko zdravlje.
Najzdraviji način pripreme zimnice je svakako onaj bez konzervansa, gdje se povrće ne izlaže direktno visokim temperaturama, a svo bogatstvo vitamina i minerala ostaje sačuvano sve do sljedeće godine.
Za klasičnu turšiju bez konzervansa potrebno vam je sljedeće povrće:
Količina povrća određuje se prema veličini posude ili bureta. Sve povrće mora da bude potpuno zdravo. Nakon kupovine ili branja, ostavite ga nekoliko dana da odstoji na suvom i prozračnom mjestu, a zatim ga dobro operite.
Na dno posude složite jedan red paprika, pa zatim miješano povrće po želji. Dodajte list celera i malo rena, pa ponovo red paprike sve dok ne napunite bure.
Kada složite povrće, prelijte ga najboljom starinskom čorbom koja se priprema na sljedeći način:
U tri litra vode prokuvajte dve šake opranog višnjevog lista. Zatim dodajte litar i po čistog vinskog sirćeta, sve dobro promiješajte i ovom tečnošću prelijte povrće.
Preko povrća stavite drveni krst od zdravog čamovog drveta i pritisnite ga čistim, velikim kamenom kako bi se napravio pritisak koji će izvući vodu iz povrća i ubrzati fermentaciju.
U bure od 50 litara dodaje se oko kilogram i po soli. Na dno bureta dobro je postaviti slavinu i dva puta sedmično otakati i prelivati sirće. Turšiju je najbolje pripremati i čuvati u hladnom špajzu ili podrumu, prenosi Espreso.
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