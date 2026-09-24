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Tajna srpske zimnice: Napravite najukusniju turšiju po starinskom receptu

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24.09.2026 20:46

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Туршија у теглама.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=aqDbmCmdYYc

Zimnica je jedan od najjednostavnijih, najpraktičnijih i najukusnijih načina da svježe povrće sačuvamo sve do proljeća.

Ipak, prilikom pripreme turšije treba biti izuzetno oprezan sa dodacima, jer kupnu, industrijsku turšiju treba zaobilaziti u širokom luku. Domaća turšija jedini je ispravan i zdrav izbor.

Konzervansi i aditivi tradicionalno se dodaju zimnici kako bi spriječili razvoj bakterija i gljivica. Međutim, najnovija naučna istraživanja upozoravaju da konzervans, tačnije aditiv E211, uništava mitohondrije ćelija kod čovjeka i tako značajno ubrzava starenje.

Ovaj aditiv može izazvati degenerativne promjene poput Parkinsonove bolesti, a u najgorem slučaju rezultira cirozom jetre. U kombinaciji sa vitaminom C formira benzen opasnu supstancu po ljudsko zdravlje.

Najzdraviji način pripreme zimnice je svakako onaj bez konzervansa, gdje se povrće ne izlaže direktno visokim temperaturama, a svo bogatstvo vitamina i minerala ostaje sačuvano sve do sljedeće godine.

Kako da napravite domaću turšiju po starinskom receptu?

Za klasičnu turšiju bez konzervansa potrebno vam je sljedeće povrće:

  • Paprike
  • Krastavci
  • Zeleni paradajz
  • Mrkva
  • Karfiol
  • Sitni crni luk
  • List celera i korijen očišćenog rena (po želji)

Količina povrća određuje se prema veličini posude ili bureta. Sve povrće mora da bude potpuno zdravo. Nakon kupovine ili branja, ostavite ga nekoliko dana da odstoji na suvom i prozračnom mjestu, a zatim ga dobro operite.

Na dno posude složite jedan red paprika, pa zatim miješano povrće po želji. Dodajte list celera i malo rena, pa ponovo red paprike sve dok ne napunite bure.

Tajna je u starinskoj čorbi

Kada složite povrće, prelijte ga najboljom starinskom čorbom koja se priprema na sljedeći način:

U tri litra vode prokuvajte dve šake opranog višnjevog lista. Zatim dodajte litar i po čistog vinskog sirćeta, sve dobro promiješajte i ovom tečnošću prelijte povrće.

Preko povrća stavite drveni krst od zdravog čamovog drveta i pritisnite ga čistim, velikim kamenom kako bi se napravio pritisak koji će izvući vodu iz povrća i ubrzati fermentaciju.

U bure od 50 litara dodaje se oko kilogram i po soli. Na dno bureta dobro je postaviti slavinu i dva puta sedmično otakati i prelivati sirće. Turšiju je najbolje pripremati i čuvati u hladnom špajzu ili podrumu, prenosi Espreso.

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Turšija

Recept

Zimnica

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