Otkazano prvo kolo ABA lige

ABA liga neće krenuti 25. septembra kako je prvobitno planirano, a kompletno prvo kolo biće odloženo.

O sudbini takmičenja klubovi su raspravljali na večerašnjem onlajn sastanku, ali jaz između klubova je sve veći i veći, a ključni problem su ostale sudije.

Predsjedništvo ABA lige insistira na tome da sudije koje su ultimativno tražile povećanje primanja, njih 63, ne budu na spisku. Istovremeno, pokušava da pronađe alternativno rješenje kako bi ABA i ABA 2 liga mogle da počnu.

Nije zakazan novi sastanak, tako da se rasplet još ne vidi. Prvo kolo je otkazano, a start ABA lige je dodatno ugrožen.