Andrej Mikeš na klupi novog premijerligaša

Plasmanom u Premijer ligu BiH klub iz Tešnja napravio je veliki iskorak, a u debitantskoj sezoni sa klupe će ih predvoditi Andrej Mikeš.

Za mladog banjalučkog trenera ovo će biti prvi samostalni angažman u trenerskoj karijeri, nakon što je prošle sezone radio kao pomoćnik u ekipi Studenta. Svjestan izazova koji je pred njim i ekipom Mikeš kaže da će učiniti sve da zajedno ispune ciljeve kluba.

Vatreno krštenje na klupi novog premijerligaša Mikeš će imati trećeg oktobra kada Gradina gostuje Širokom brijegu. Biće to zahtjevan meč, ali ujedno i prilika da odmjere snage sa jednim od najkvalitetnijih timova u ligi.

Ove sezone liga broji 16 klubova, s tim da će se Igokea i Bosna priključiti u završnici. Osim Gradine, novi premijerligaši su Drina iz Zvornika i Igman Burč.

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