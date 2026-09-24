Supruga Mihaela Šumahera konačno progovorila o njemu

Korina Šumaher prvi put nakon dugo vremena otvoreno je govorila o svom suprugu Mihaelu i životu koji vode nakon njegove teške skijaške nesreće 2013. godine.

Supruga sedmostrukog prvaka Formule 1 pojavljuje se u novom dokumentarcu "Šumaher '94: Rođenje legende", koji se prvenstveno bavi sezonom 1994. i njegovim osvajanjem prve titule svjetskog prvaka.

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Film traje 105 minuta, a na Netfliksu će biti dostupan od 2. oktobra.

Korina je u filmu govorila o počecima njihove ljubavne veze, ali i o tome koliko joj danas emocija izaziva pjesma "Raš Raš" američke pjevačice Paule Abdul.

"To je tada bila naša pjesma. Kada je danas čujem dok sam u automobilu, plačem u sebi", rekla je Korina.

"Moje srce kuca za njega"

Korina je u dokumentarcu emotivno govorila i o tome kako je doživljavala Mihaelove uspjehe i poraze tokom njegove karijere.

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"Moje srce kuca za njega kada pobijedi. I kada izgubi. Moje srce je uvijek uz njega", rekla je.

Dodala je da je posebno lijep osjećaj kada ste uz osobu kojoj se svakog dana radujete.

Korina je posljednjih godina izuzetno rijetko javno govorila o životu svog supruga nakon nesreće. Porodica je od početka insistirala na potpunoj privatnosti, a o njegovom zdravstvenom stanju objavljeno je veoma malo pouzdanih informacija.

U dokumentarcu se ne govori konkretno o Mihaelovom trenutnom stanju.

Rijetke informacije

Mihael Šumaher teško je povrijeđen 29. decembra 2013. godine, kada je tokom skijanja u francuskim Alpama pao i glavom udario u stijenu. Nakon nesreće proveo je mjesece u bolnici i bio u komi.

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U januaru ove godine pojavili su se novi medijski izvještaji prema kojima više nije stalno vezan za krevet i da dio vremena provodi u invalidskim kolicima, uz pomoć njegovih njegovatelja. Ti navodi potiču iz izvora bliskih porodici i nisu službeno potvrđeni od Korine ili ljekarskog tima.

Porodica i dalje nije javno iznijela detaljan opis njegovog zdravstvenog stanja.

Novi dokumentarac tako prvenstveno donosi rijedak pogled na Mihaela i Korinu iz perioda prije nesreće, ali i emotivne riječi njegove supruge o njihovom odnosu koji, kako pokazuje njeno svjedočenje, i danas zauzima centralno mjesto u njenom životu.