Udar na džepove: Koliko u Banjaluci koštaju zimske gume i montaža

Od 1. novembra zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme ponovo stupa na snagu, a vozače u Banjaluci i širom Republike Srpske ove jeseni očekuje ozbiljan udar na kućni budžet.

Iako je bezbjednost na prvom mjestu, matematika pred zimsku sezonu pokazuje da su troškovi zamjene i kupovine guma značajno skočili u odnosu na prethodne godine.

Region Automobilom udario u zgradu i završio u dnevnoj sobi: Ima povrijeđenih

Istraživanje tržišta i razgovor sa banjalučkim vulkanizerima jasno pokazuje da su cijene usluga išle gore, a vozači će samo za skidanje ljetnih, montiranje zimskih guma i balansiranje izdvojiti u prosjeku od 60 do 80 KM, potvrdio je u razgovoru za "BL portal" banjalučki vulkanizer Marko Savić.

On ističe da je razlika u cijeni primjetna u odnosu na raniji period i da se to najviše osjeti kada mušterije dođu na redovnu zamjenu.

Auto-moto Ovo su najbolje zimske gume za ovu sezonu: Neki poznati modeli razočarali, pogledajte ko je podbacio

"Dok se zamjena guma prije samo godinu ili dvije mogla obaviti za 10 do 12 maraka po točku, danas je taj iznos najčešće 15, pa i do 20 maraka, zavisno od dimenzije felge i same radnje", navodi Savić.

Oni koji nemaju prostor za skladištenje koriste takozvane hotele za gume, što predstavlja dodatni trošak od 30 do 50 KM po sezoni.

Ukoliko su stare zimske gume istrošene, kupovina novih predstavlja glavobolju za mnoge, a cijene variraju u zavisnosti od proizvođača i dimenzija.

Cijene guma

Čak i za prosječne gume od petnaest inča koje su među najčešćim na našim putevima, budžet mora biti izdašan, jer se gume iz budžet klase mogu naći na akcijama u rasponu od 50 do 70 KM po komadu, dok su cijene srednje klase od 80 do 110 KM. Za premium klasu cijene lako prelaze 150 KM po gumi za manje dimenzije, dok za veće automobile i terenska vozila idu i preko 300 KM.

Srbija Srna uletjela u benzinsku pumpu - VIDEO

Kada se podvuče crta, kupovina četiri nove gume srednje klase uz troškove montaže i balansiranja, banjalučkog vozača koštaće između 400 i 500 KM, dok se za veće felge taj iznos lako penje na 800 KM i više.

Savić apeluje na vozače da ne čekaju posljednji trenutak i prve gužve kako bi izbjegli višesatna čekanja ispred radnji.

"Ranim dolaskom lakše se pronalaze željeni brendovi guma po povoljnijim cijenama, s obzirom na to da su zalihe jeftinijih modela ograničene", pojašnjava Savić.

Prema njegovim riječima, vozače u Srpskoj ove jeseni očekuje jedan od najskupljih prelaza na zimsku sezonu do sada, zbog čega pravovremena priprema ostaje jedini način da se sačuva glava na putu, ali i kućni budžet.