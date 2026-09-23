Ovo je brat Miroslava Ilića koji se ugušio u šahtu

Brat od strica legendarnog pjevača Miroslava Ilića, utopio se juče, 22. septembra u šahti u dvorištu porodične kuće u Mrčajevcima.

Inače Miroslav i preminuli su bili veoma blisku, a u prilog tome svjedoče zajedničke fotografije i objave na društvenim mrežama.

Prije svega nekoliko dana Miroslav i njegov brat uživali su nasmijani i srećni.

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Kako je i sam Miroslav Ilić izjavio za "Kurir", bio je veoma blizak i to mu je bio najbliži rod.

Nesrećni slučaj?

Nesrećni čovjek je upao u šaht pored porodične kuće, gdje je smrtno stradao.

Miroslav Ilić sa nastradalim bratom Društvene mreže

Prema prvim informacijama, riječ je o nesrećnom slučaju. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

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Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

(Telegraf)