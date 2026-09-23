Otkriveno zašto je čuveni glumac odlučio da ode na eutanaziju u 43. godini

Francuski glumac i reditelj Arno Deni odlučio je da okonča svoj život eutanazijom u 43. godini, opisujući teškim riječima pakao kroz koji je prolazio tokom posljednjih nekoliko mjeseci zbog zdravstvenih problema sa kojima se suočavao.

„Više ne mogu da izađem iz svoje kuće. Više nemam društveni život. Više uopšte nemam život. Nemam ništa od onoga što čini dostojanstvo čovjeka. A stvari postaju sve gore i gore. Ljekari više nemaju ništa da mi ponude“, izjavio je Arno Deni 6. januara za list „L'Est Republiken“ (L'Est Républicain), istovremeno objavljujući svoju namjeru da umre.

Sve je počelo kada je 17. jula 2023. godine podvrgnut operaciji preponske kile na desnoj strani, tokom koje mu je ugrađena proteza od polipropilena. Prema njegovim riječima, upravo je to bio početak „silazne putanje u pakao“. Tvrdio je da je zbog tog postupka ostao invalid.

Arno Deni je osnovao udruženje pod nazivom „Francuzi žrtve proteza za kile“, koje na društvenim mrežama okuplja stotine svjedočenja ljudi koji govore o svom očaju zbog neželjenih posljedica povezanih sa implantatima koji se koriste u liječenju kile.

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„Arno Deni je svoju odluku donio u dogovoru sa trojicom ljekara u Namiru, u Belgiji. Njegovo tijelo ga više nije slušalo. Izgubio je kontrolu nad njim. Njegova smrt je posljedica intenzivnih bolova koje je trpio tokom mjeseci“, izjavio je za AFP njegov advokat Filip Kurtoa.

„Povjerio mi je zadatak da lično nastavim njegovu borbu i da pružim podršku njegovoj porodici“, dodao je advokat, saopštavajući da je već uložio prigovor na odluku o obustavljanju postupka po Denijevoj prijavi.

Glumac je 5. januara 2026. godine podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica zbog nenamjernog nanošenja povrede, ali je slučaj krajem avgusta arhiviran, uz obrazloženje da prekršaj „nije bio dovoljno potkrijepljen dokazima“.

U izjavi objavljenoj 18. septembra u okviru medijske grupe EBRA, Arno Deni izrazio je bijes i razočaranje zbog obustavljanja postupka.

„Gaze po onome što je od mene još malo ostalo“, izjavio je tada.

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Njegov advokat je saopštio da je 18. septembra podnio novu krivičnu prijavu, ovoga puta uz pridruživanje postupku u svojstvu građanske stranke, kako bi zatražio „pokretanje sudske istrage“.

Advokat je pojasnio da porodica Arnoa Denija u ovom trenutku ne želi da daje izjave.

Ko je bio Arno Deni

Arno Deni bio je učenik dvojezične škole „Ekol Žanin Manuel“ (École Jeannine Manuel), gdje se prvi put susreo sa pozorištem.

Potom je na dvije godine otišao u Sjedinjene Američke Države, u Nju Džerzi, gdje je na engleskom jeziku igrao u Šekspirovom „Hamletu“ i drami Oskara Vajlda „Važno je zvati se Ernest“ (The Importance of Being Earnest).

Po povratku u Francusku pohađao je časove glume kod Žana Perimonija i Žana-Lorana Košea.

Nakon toga primljen je na Nacionalni viši konzervatorijum dramske umjetnosti u Parizu, gdje je godinu dana pohađao klasu Dominik Valadije.