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Minić: Narod će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn "političare"

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23.09.2026 13:26

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da ne vjeruje onima što govore da je politika prljava, već da vjeruje samo narodu Srpske koji će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn "političare".

"Govorili su mi da je politika podla, prljava i bez trunke morala. Nisam im vjerovao, a ne vjerujem ni danas. I danas vjerujem samo narodu Republike Srpske, da će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn `političare`", naveo je Minić.

On je istakao da vjeruje da će Srpska ostati zdravo društvo za djecu i zemlja u kojoj vrijedi živjeti.

"Vjerujem da su ovo posljednji onlajn krici onih koji nemaju hrabrosti da bilo šta urade javno, sa svojim imenom i prezimenom. Znam zašto vjerujem", naveo je Minić na "Iksu".

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Republika Srpska

SNSD

Izbori 2026

Savo Minić

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