Minić: Narod će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn "političare"

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da ne vjeruje onima što govore da je politika prljava, već da vjeruje samo narodu Srpske koji će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn "političare".

"Govorili su mi da je politika podla, prljava i bez trunke morala. Nisam im vjerovao, a ne vjerujem ni danas. I danas vjerujem samo narodu Republike Srpske, da će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn `političare`", naveo je Minić.

On je istakao da vjeruje da će Srpska ostati zdravo društvo za djecu i zemlja u kojoj vrijedi živjeti.

Govorili su mi da je politika podla, prljava i bez trunke morala. Nisam im vjerovao, a ne vjerujem ni danas. I danas vjerujem samo narodu Republike Srpske, da će 4. oktobra kazniti lažove, manipulatore i anonimne onlajn „političare“. Vjerujem da će Srpska ostati zdravo društvo za našu djecu i zemlja u kojoj vrijedi živjeti. Vjerujem da su ovo posljednji onlajn krici onih koji nemaju hrabrosti da bilo šta urade javno, sa svojim imenom i prezimenom. Znam zašto vjerujem. — Savo Minić (@minic_savo) September 23, 2026

"Vjerujem da su ovo posljednji onlajn krici onih koji nemaju hrabrosti da bilo šta urade javno, sa svojim imenom i prezimenom. Znam zašto vjerujem", naveo je Minić na "Iksu".