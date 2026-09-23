Minić: Bećirović veoma dobro radi na razgradnji BiH

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Denis Bećirović veoma dobro radi na razgradnji BiH u koju se navodno kune, a njegovo obraćanje na sjednici Generalne skupštine UN samo pokazuje koliko političko Sarajevo ne voli Srbe.

"Bećirović je govorio u ime BiH, a da to nije usaglasio na Predsjedništvu BiH", rekao je Minić novinarima u Bijeljini i dodao da će Bećirovićeve tvrdnje demantovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koju je američki predsjednik Donald Tramp pozvao na prijem.

Minić je istakao da predstavnici političkog Sarajeva koriste svaki mogući povod da pokažu koliko ne vole Srbe, dok ih na drugoj strani pozivaju da žive u zajedničkoj državi, prenosi Srna.

"Ovo najviše liči na bračne partnere koji trebaju da se razvedu, ali žive u odvojenim sobama, ponekad samo zajednički ručaju i čekaju da sud presudi. Bećirović veoma dobro radi na razgradnji BiH u koju se navodno kune", zaključio je Minić.