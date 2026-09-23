Minić: Kompanija "Orao" je ponos Srpske i njen privredni gigant

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pohvalio je danas rad kompanije namjenske industrije "Orao" u Bijeljini, njihovu izuzetno tehnološki naprednu djelatnost i širenje spektra poslova.
"Ovo je naš privredni gigant, njihovi ugovori su više od 95 odsto vezani za usluge koje pružaju u inostranstvu", rekao je Minić novinarima nakon svečanog otvaranja adaptirane hale za remont helikopterskih motora, čime "Orao" ulazi i u civilni vazduhoplovni sektor.
Premijer je poslije razgovora sa rukovodstvom i radnicima istakao da je "Orao" ponos Republike Srpske, te ukazao na problem nedostatka kadra u ovoj oblasti i potrebu za sagledavanje mogućnosti za otvaranje vazduhoplovne škole, kao i niske plate radnike.
"Moramo raditi na povećanju plata", rekao je Minić i dodao da će se Vlada Republike Srpske aktivno uključiti kako bi ovaj privredni gigant i njegovih 350 radnika u ovoj specifičnoj djelatnosti imali veću platu.
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Premijer je dodao da će već od sljedeće godine, kada bude pravljena nova Vlada Republike Srpske, raditi na većoj progresiji podsticajnih sredstava za razvoj.
"Planiramo da sljedeća godina bude još jača, ne samo kroz investicioni ciklus u infrastrukturi, nego i u privredi", poručio je Minić, prenosi Srna.
On je posebno ukazao na specifičnost da su radnici "Orla" za vrijeme rata i radili i borili se i čuvali Republiku Srpsku, a potom preselili fabriku iz Sarajeva, ocjenjujući da to ima posebnu vrijednost.
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