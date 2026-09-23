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Cvijanović sa Volcom u Njujorku: Kada znate da ste na pravom putu - ne postoji težak posao

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23.09.2026 15:42

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са америчким амбасадором при УН-у Мајком Волцом са којим је разговарала о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ.
Foto: x.com/Cvijanovic_Z

Nakon sastanka na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji u februaru, bilo je zadovoljstvo ponovo razgovarati, ovaj put u Njujorku, sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Majkom Volcom, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Istakla je da su tokom sastanka razgovarali o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH, te o mogućnostima jačanja saradnje u svim relevantnim oblastima.

"Veoma smo zahvalni na prilici da na mnogim važnim adresama u SAD predstavimo naše legitimne stavove. Pred nama je još mnogo posla, ali kada znate koga predstavljate i da ste na pravom putu - ne postoji težak posao, niti je bilo koji put predug", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Podsjećamo, Cvijanović boravi u posjeti SAD-u, gdje je sinoć dobila poziv direktno iz Bijele kuće da prisustvuje prijemu koji u Njujorku organizovao američki predsjednik Donald Tramp za šefove država i vlada koji prisustvuju Generalnoj skupštini UN. Ona se sinoć obratila na godišnjem Konkordija samitu u Njujorku, gdje je govorila o aktuelnim izazovima i neophodnosti reafirmacije demokratije u BiH.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Njujork

Majk Volc

Amerika

Sastanak

Ujedinjene nacije

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