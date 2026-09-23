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Flin: Srbi bi ponovo pomogli Amerikancima kao u operaciji "Halijard"

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23.09.2026 15:15

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Флин: Срби би поново помогли Американцима као у операцији "Халијард"
Foto: ATV

Američki general Majk Flin izrazio je uvjerenje da bi narod Republike Srpske i Srbije ponovo pomogao Amerikancima ukoliko bi se dogodio scenario sličan onom tokom Operacije "Halijard" u Drugom svjetskom ratu.

"Vjerujem da kada bi se to ponovo dogodilo, generacija ljudi koja živi u savremenoj Srbiji i Srpskoj bi ponovo pomogla Amerikancima kojima je to potrebno", napisao je Flin na Iksu povodom obilježavanja 82. godišnjice Operacije "Halijard".

Prema njegovim riječima, ne priča se dovoljno priča o hrabrosti i žrtvi onih koju su bili saveznici Amerike u tom periodu Drugog svjetskog rata.

Tokom operacije "Vazdušni most", poznate i kao misija "Halijard", 1944. godine je sa okupirane teritorije Jugoslavije vazdušnim putem evakuisano više od 500 savezničkih pilota.

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Središte operacije bili su Pranjani, gdje su mještani na Galovića polju izgradili improvizovanu pistu i do evakuacije pružali utočište i pomoć članovima posada oborenih aviona.

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Tagovi :

Majkl Flin

Halijard

Amerika

Srbi

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