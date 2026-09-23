Flin: Srbi bi ponovo pomogli Amerikancima kao u operaciji "Halijard"

Američki general Majk Flin izrazio je uvjerenje da bi narod Republike Srpske i Srbije ponovo pomogao Amerikancima ukoliko bi se dogodio scenario sličan onom tokom Operacije "Halijard" u Drugom svjetskom ratu.

"Vjerujem da kada bi se to ponovo dogodilo, generacija ljudi koja živi u savremenoj Srbiji i Srpskoj bi ponovo pomogla Amerikancima kojima je to potrebno", napisao je Flin na Iksu povodom obilježavanja 82. godišnjice Operacije "Halijard".

Prema njegovim riječima, ne priča se dovoljno priča o hrabrosti i žrtvi onih koju su bili saveznici Amerike u tom periodu Drugog svjetskog rata.

I believe if this were to ever happen again, the generation of people living in modern day Serbia and Srpska would, once again, step up to rescue Americans in need.



The story of bravery and sacrifice of those who served alongside America during this stage of WWII is not told… https://t.co/FXtr9cvKgG — General Mike Flynn (@GenFlynn) September 23, 2026

Tokom operacije "Vazdušni most", poznate i kao misija "Halijard", 1944. godine je sa okupirane teritorije Jugoslavije vazdušnim putem evakuisano više od 500 savezničkih pilota.

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Središte operacije bili su Pranjani, gdje su mještani na Galovića polju izgradili improvizovanu pistu i do evakuacije pružali utočište i pomoć članovima posada oborenih aviona.