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Iznenada vas je zabolio jedan testis: Ne čekajte sutra, odmah kod doktora

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23.09.2026 16:11

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Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Bol počne odjednom, ponekad usred aktivnosti, a ponekad tokom sna. Može da bude toliko jak, da je teško stajati ili hodati.

Mnogi bi prvo pomislili na povredu ili sačekali da vide hoće li proći, naročito ako im je neprijatno da govore o tome. Ipak, iznenadan, jak bol u jednom testisu zahtijeva odlazak u hitnu službu odmah.

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Jedan od mogućih uzroka je torzija testisa. Ona nastaje kada se testis uvrne zajedno sa strukturom kroz koju do njega dolazi krv. Dotok krvi tada može da bude prekinut, a bez brzog liječenja testis može trajno da se ošteti. Torzija se najčešće javlja kod dječaka i mladića, ali može da se dogodi u bilo kom životnom dobu.

Kako da prepoznate simptome?

Pored naglog bola, može da se javi otok mošnica, mučnina, povraćanje ili bol u stomaku. Testis nekada stoji više nego inače. Bol može da počne i bez očiglednog razloga, pa činjenica da nije bilo udarca, ne isključuje torziju.

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Vrijeme je presudno. Prema Klivlend klinici, šanse da se testis sačuva najbolje su kada se liječenje sprovede u prvih četiri do šest sati. To nije rok do kojeg treba čekati. Pregled je potreban čim se javi sumnja. Čak i ako jak bol popusti, pa se vrati, potrebno je da se hitno javite ljekaru.

Nije svaki bol torzija, ali to ne možete sami da utvrdite

Bol u testisu može da ima i druge uzroke, među kojima su infekcija, povreda ili preponska kila. Ljekar će na osnovu simptoma i pregleda procijeniti šta se događa. Ako posumnja na torziju, neophodno je hitno liječenje kojim se uspostavlja dotok krvi. Čekanje kod kuće može da smanji mogućnost da se testis sačuva.

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Ako vas je jedan testis iznenada i jako zabolio, idite kod ljekara. Ne morate da znate šta je uzrok prije polaska. Upravo zato je pregled hitan.

(Mondo)

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Tagovi :

Testisi

Genitalije

Torzija testisa

Bol u testisima

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