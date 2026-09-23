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Просјечна плата преко 5.000 КМ, 30 дана одмора и фали им радника

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23.09.2026 15:44

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Novac Evri Valuta
Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Андора, мала европска кнежевина смјештена у Пиринејима између Француске и Шпаније, може се похвалити једним од највиших животних стандарда у Европи.

Ипак, упркос високим платама и повољним условима рада, ова земља суочава се с озбиљним недостатком радника.

Андора има нешто више од 90.000 становника, док њен бруто домаћи производ по становнику износи приближно 39.000 евра. Порези су међу најнижима у Европи, а порез на промет износи свега 4,5 одсто.

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Просјечна мјесечна плата у мају 2026. године износила је 2.760,46 евра (више од 5.000 КМ), што је за 7,7 одсто више него годину раније. Медијална плата порасла је за 5,2 одсто и достигла 2.235,73 евра.

Највеће плате исплаћују се у финансијском сектору, гдје просјек износи 4.972 евра. Запослени у производњи и дистрибуцији електричне енергије, плина и воде у просјеку примају око 3.608 евра.

Највећи раст плата забиљежен је у трговини, гдје је просјек повећан за 14,5 одсто, на приближно 2.406 евра. У угоститељству просјечна плата износи око 2.152 евра, док запослени у пољопривреди просјечно зарађују око 2.000 евра.

Недостаје радника у бројним секторима

Иза добрих економских показатеља крије се велики проблем – домаће радне снаге нема довољно да задовољи потребе привреде.

Иако је влада ове године ограничила број општих радних дозвола на 800, у јуну је морала одобрити додатних 250 дозвола за занимања у којима је недостатак запослених најизраженији.

Радници су посебно потребни у здравству, образовању, установама за бригу о старијим и болесним особама, кућној њези и јавном превозу.

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Велика потражња постоји и у туризму. За љетну сезону 2026. године Андора је најприје одобрила 500 привремених радних дозвола за хотелијерство и угоститељство. Пошто је та квота брзо попуњена, издато је још 250 дозвола.

Највише се траже конобари, кувари, возачи аутобуса, здравствени радници и особље за одржавање хотела.

Власти су покренуле и посебан програм међународног запошљавања који предвиђа издавање 450 дозвола за период од децембра 2026. до августа 2027. године. То показује да туристички сектор у овој земљи више не зависи само од љетне или зимске сезоне, већ раднике треба током цијеле године.

Радна седмица од 40 сати и 30 дана одмора

Високе плате нису једина предност рада у Андори. Законом је прописана радна седмица од 40 сати, а запослени имају право на 30 дана годишњег одмора.

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Радници су обухваћени системом социјалног осигурања ЦАСС, који покрива здравствену заштиту, незапосленост и пензијско осигурање. Запослени за овај систем издвајају 6,5 одсто својих примања.

Порез на доходак износи нула одсто за годишња нето примања до 24.000 евра, док је највиша пореска стопа ограничена на 10 одсто.

Андора није чланица Европске уније, па грађани других земаља немају аутоматско право на рад. Ипак, држављани земаља ЕУ имају једноставније процедуре, док грађани Француске, Шпаније и Португала, захваљујући билатералним споразумима, уживају додатне погодности.

(Бука)

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Плата

Радници

Зарада

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