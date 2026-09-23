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Путин о подршци Руса: Биће остварени сви циљеви

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23.09.2026 15:33

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Рекордна излазност на изборима за Државну думу показује да руски грађани подржавају иницијативе власти усмјерене на јачање земље, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Он је рекао да активно учешће Руса на изборима говори о њиховим очекивањима да ће бити остварени сви циљеви усмјерени на јачање Русије.

"Морамо учинити све како бисмо оправдали повјерење Руса, које су они указали и руској Влади и цјелокупном руководству земље", додао је Путин.

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Предсједник руске Централне изборне комисије Ела Памфилова саопштила је у понед‌јељак да је излазност на изборима за Државну думу премашила 59 одсто.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

руси

избори у Русији

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