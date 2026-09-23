Путин о подршци Руса: Биће остварени сви циљеви

Аутор:АТВ редакција
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Рекордна излазност на изборима за Државну думу показује да руски грађани подржавају иницијативе власти усмјерене на јачање земље, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Он је рекао да активно учешће Руса на изборима говори о њиховим очекивањима да ће бити остварени сви циљеви усмјерени на јачање Русије.
"Морамо учинити све како бисмо оправдали повјерење Руса, које су они указали и руској Влади и цјелокупном руководству земље", додао је Путин.
Република Српска
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Предсједник руске Централне изборне комисије Ела Памфилова саопштила је у понедјељак да је излазност на изборима за Државну думу премашила 59 одсто.
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