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Тежак удес у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

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23.09.2026 16:19

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Саобраћајна несрећа на путу Јабланица-Коњиц.
Фото: Црна-Хроника

На магистралном путу Коњиц – Јабланица у мјесту Острожац догодила се тежа саобраћајна несрећа у којој има повријеђених особа.

У несрећи су учествовала два возила. Тренутно није познат степен повреда код повријеђених особа, преноси Црна-Хроника.

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Због саобраћајне несреће је био обустављен саобраћај у оба смјера, али је тренутно отворена дионица пута.

“Од 15:35 сати, након завршеног увиђаја и уклањања возила која су учествовала у саобраћајној незгоди, за саобраћај је поново отворена дионица магистралног пута Коњиц-Јабланица. До потпуне нормализације саобраћаја возаче молимо за још мало стрпљења и разумијевања”, потврдили су из БИХАМК-а.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Јабланица

Коњиц

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