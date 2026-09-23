Тежак удес у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Коњиц – Јабланица у мјесту Острожац догодила се тежа саобраћајна несрећа у којој има повријеђених особа.
У несрећи су учествовала два возила. Тренутно није познат степен повреда код повријеђених особа, преноси Црна-Хроника.
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Због саобраћајне несреће је био обустављен саобраћај у оба смјера, али је тренутно отворена дионица пута.
“Од 15:35 сати, након завршеног увиђаја и уклањања возила која су учествовала у саобраћајној незгоди, за саобраћај је поново отворена дионица магистралног пута Коњиц-Јабланица. До потпуне нормализације саобраћаја возаче молимо за још мало стрпљења и разумијевања”, потврдили су из БИХАМК-а.
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