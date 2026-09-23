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Полицајац у Живиницама осумњичен за примање мита

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23.09.2026 11:18

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Припадници МУП-а Тузланског кантона јутрос су у оквиру акције претресли објекте и возила које користе полицајац чији су иницијали Е. С. (38) и представник правног лица Е. М. (32) на подручју Бановића и Живиница, саопштено је из кантоналног МУП-а.

Претреси су извршени с циљем проналаска и одузимања предмета који се могу довести у везу са почињењем кривичних дјела примање дара и других облика користи и превара у привредном пословању.

У саопштењу се наводи да је Е.С. из Бановића, а ради као полицајац у ПУ Живиница.

Акцију спроводе истражиоци Управе полиције кантоналног МУП-а, Сектора криминалистичке полиције, Одсјека за борбу против привредног криминалитета и корупције, под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

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Тагови :

полицајац

Тузла

Мито

примање мита

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