КК Игокеа позива навијаче: Бесплатан улаз на четири утакмице уводног дијела сезоне

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Игокее у недјељу почиње нову сезону, а тим тренера Ненада Стефановића у првој утакмици дочекује екипу Широког Бријега у првој рунди АБА лиге (недјеља, 19.00 часова).
Кошаркаше Игокее ускоро очекује и први дуел у ФИБА Лиги шампиона у којој ће на старту групне фазе дочекати Билбао (6. октобар).
Игокеа ће уводне четири утакмице такмичарске сезоне одиграти у дворани у Лакташима, а клупско руководство донијело је одлуку да за сва четири дуела - три у АБА лиги и један у ФИБА Лиги шампиона, улаз буде бесплатан.
Из Игокее позивају све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима, да уживају у одличним утакмицама и да са трибина пруже подршку екипи да дође до побједа.
Кошарка
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КК Игокее широм отвара врата дворане у Лакташима за утакмице АБА лиге са Широким Бријегом (27. септембар), Слованом (3. октобар) и чачанским Борцем (9. октобар), те утакмицу ФИБА Лиге шампиона са Билбаом (6. октобар).
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Кошарка
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Кошарка
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Кошарка
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Кошарка
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