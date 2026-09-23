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КК Игокеа позива навијаче: Бесплатан улаз на четири утакмице уводног дијела сезоне

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23.09.2026 11:46

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Кошаркашки клуб Игокеа
Фото: ATV

Кошаркашки клуб Игокее у недјељу почиње нову сезону, а тим тренера Ненада Стефановића у првој утакмици дочекује екипу Широког Бријега у првој рунди АБА лиге (недјеља, 19.00 часова).

Кошаркаше Игокее ускоро очекује и први дуел у ФИБА Лиги шампиона у којој ће на старту групне фазе дочекати Билбао (6. октобар).

Игокеа ће уводне четири утакмице такмичарске сезоне одиграти у дворани у Лакташима, а клупско руководство донијело је одлуку да за сва четири дуела - три у АБА лиги и један у ФИБА Лиги шампиона, улаз буде бесплатан.

Из Игокее позивају све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима, да уживају у одличним утакмицама и да са трибина пруже подршку екипи да дође до побједа.

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КК Игокее широм отвара врата дворане у Лакташима за утакмице АБА лиге са Широким Бријегом (27. септембар), Слованом (3. октобар) и чачанским Борцем (9. октобар), те утакмицу ФИБА Лиге шампиона са Билбаом (6. октобар).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

КК Игокеа

ФИБА Лига шампиона

Лакташи

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