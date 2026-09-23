Стиже једна од најјачих олуја икада: Забиљежени вјетрови од 265km/h!

Аутор:АТВ редакција
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Ураган Поло прерастао је у један од најмоћнијих пацифичких циклона у посљедњих неколико деценија, а очекивало се да ће проћи поред југозападне обале Мексика као олуја категорије 5.
Поло је био „изузетно опасна“ олуја са максималним сталним вјетровима брзине 265 километара на час, саопштио је у уторак увече амерички Национални центар за урагане у Мајамију.
Поло је у раним јутарњим сатима у сриједу готово мировао око 325 километара јужно од Зихуатанеха у савезној држави Гереро. Прогнозирано је да ће током дана нагло скренути ка сјеверозападу, а затим се наредних неколико дана кретати ка западу-сјеверозападу.
Мексичка предсједница Клаудија Шејнбаум (Claudia Sheinbaum) рекла је да су стручњаци навели да није вјероватно да ће ураган погодити копно. Ипак, оркански вјетрови простиру се до 65 километара од центра олује, док вјетрови јачине тропске олује досежу и до 169 километара од ока урагана, саопштио је амерички центар.
Очекивало се да ће услови карактеристични за тропску олују захватити пацифичку обалу у савезним државама Гереро, Мичоакан и Колима од сриједе до четвртка, јавља АП.
Ураган је поново унио немир међу становнике пацифичке обале Мексика, која је посљедњих година била погођена низом снажних циклона. Плаже су опустјеле, а тамни облаци ковитлали су се изнад узбурканог мора, док су мексичке власти у уторак привремено обуставиле наставу у више области. Мексичка морнарица затворила је луке у савезним државама Гереро и Мичоакан и упозорила грађане и рибаре да буду опрезни.
Консепсион Лопез Виљегас (Concepción López Villegas) ужурбано је припремала свој ресторан уз море за оно што би могло да услиједи. Снажни таласи већ су запљускивали обалу њеног града Лазаро Карденас у Мичоакану. Док су мушкарци и дјеца иза ње посматрали узбуркане воде, Лопез Виљегас рекла је да страхује да би снажни таласи могли да униште мали бизнис који је деценијама градила.
„Забринути смо и покушавамо да заштитимо своје послове“, рекла је Лопез Виљегас. „И, наравно, тужни смо јер је то наше насљеђе, наша заоставштина, која би од једног тренутка до другог могла бити уништена.“
Подаци америчког Националног центра за урагане показују да је брзина вјетра Пола достигла ниво који је у посљедњих неколико деценија забиљежен код само неколико урагана у овом региону, прије свега код урагана Патриша, чији су вјетрови 2015. године достизали 346 километара на час.
„Ово је једна од најјачих олуја икада забиљежених у пацифичком басену“, рекла је Кристен Л. Корбосијеро (Kristen L. Corbosiero), професорка на Одјељењу за атмосферске и еколошке науке Универзитета у Олбанију.
Обилне падавине могле би да изазову бујичне поплаве и клизишта. У савезним државама Гереро и Мичоакан прогнозирано је између осам и 15 центиметара кише, док су мање количине могуће у приобалним дијеловима савезних држава Оахака, Колима и Халиско.
Амбасада САД у Мексику издала је временско упозорење, у којем је грађанима савјетовано да избјегавају воду и плаже и да поштују упозорења мексичких власти.
„Чак и ако олуја не стигне директно до копна, обилне падавине могле би да изазову поплаве и клизишта опасне по живот. Опасни услови на мору, појачани олујама, могу довести до смртоносних повратних морских струја и огромних таласа“, наводи се у саопштењу амбасаде.
Нагло јачање олује изненадило је и научнике и власти, а Национални центар за урагане навео је у извјештају да је „заиста изузетно“ колико је брзо Поло ојачао током претходна 24 сата.
Филип Клоцбах (Philip Klotzbach), научни истраживач на Одјељењу за атмосферске науке Универзитета државе Колорадо, приписао је јачање временском феномену познатом као Ел Нињо (El Niño), који је изазвао разорне суше у Мексику и Централној Америци, као и поплаве у другим дијеловима региона.
На Пацифику је довео до топлијих вода и образаца вјетра који погодују развоју урагана, рекао је он.
„Ту су сви састојци који су ураганима потребни да веома брзо постану изузетно снажни“, рекао је Клоцбах.
Поло је трећи ураган категорије 5 у пацифичкој сезони, послије Женевјев и Лоуела раније ове године. Категорија 5 је највиши ниво на Сафир-Симпсоновој скали и означава олују са максималним сталним вјетровима јачим од 253 километра на час.
На Атлантику се ове године још није формирао ниједан ураган, а ова година поставила је рекорд по најдужем почетку сезоне без урагана. Утицај овогодишњег Ел Ниња спречава олује да се развију.
(Телеграф)
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