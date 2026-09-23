Ушли на кућну забаву и почели пуцати: 11 људи убијено, међу жртвама и трудница

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 11 људи је убијено, а троје је повријеђено у пуцњави током ноћне забаве у Јужноафричкој Републици, саопштила је полиција.
Тројица наоружаних мушкараца провалила су у кућу у селу Квамакута, близу југоисточног приобалног града Дурбан.
Из полиције наводе да је 10 људи убијено на лицу мјеста, укључујући жену за коју се вјерује да је била трудна, а још једна жртва преминула је у болници од задобијених повреда.
У току је потрага за починиоцима, а мотив напада за сада није познат, пренијела је агенција ДПА.
Неке од жртава биле су познате полицији од раније у вези са нелегалним активностима, због чега се не искључује могућност сукоба између супарничких криминалних група, преноси Срна.
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