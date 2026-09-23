Зел: Вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања

- Овај филм /документарац "Иран Европе" Бориса Малагурског/ је неопходно погледати. У њему се документује блиска веза између Ирана и Револуционарне гарде са Сарајевом - данас готово искључиво муслиманском престоницом БиХ. Оно што у филму није поменуто јесте још већи утицај Турске на Бошњаке - навео је Зел на Иксу.

Он је подсјетио на синоћње обраћање бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, у којем је оклеветао како Републику Српску, тако и Израел.

- Синоћ се муслиман Денис Бећировић обратио Генералној скупштини УН, износећи клеветничке тврдње против Републике Српске и хришћанског становништва у БиХ. Истовремено је - опонашајући /турског предсједника/ Реџепа Тајипа Ердогана и бројне друге антисемите - клеветао Израел, лажно оптужујући јеврејску државу за геноцид у Гази и ратне злочине - написао је Зел.

BOSNIAK MOSLEMS—IRANIAN PROXIES IN THE HEART OF EUROPE



This film 👇by Boris Malagurski is a MUST WATCH. It documents the close relationship between Iran and the IRGC with Sarajevo—the now almost exclusively Moslem capital of Bosnia-Herzegovina. What it fails to mention is… https://t.co/W9hC98wWwD — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) September 23, 2026

Према његовим ријечима, дошло је вријеме да се разоткрију трагедија и пријетња западној цивилизацији која је постала БиХ под доминацијом Сарајева.

- Дошло је вријеме да се вратимо изворним принципима Дејтонског споразума из 1995. године и заштитимо права и привилегије хришћанске заједнице у БиХ од муслиманског угњетавања и прекорачења овлаштења - додао је Зел.