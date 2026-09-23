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Зел: Вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања

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23.09.2026 11:13

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Зел: Вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел навео је да Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана и да је дошло вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања и прекорачења овлаштења.

- Овај филм /документарац "Иран Европе" Бориса Малагурског/ је неопходно погледати. У њему се документује блиска веза између Ирана и Револуционарне гарде са Сарајевом - данас готово искључиво муслиманском престоницом БиХ. Оно што у филму није поменуто јесте још већи утицај Турске на Бошњаке - навео је Зел на Иксу.

Он је подсјетио на синоћње обраћање бошњачког члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, у којем је оклеветао како Републику Српску, тако и Израел.

- Синоћ се муслиман Денис Бећировић обратио Генералној скупштини УН, износећи клеветничке тврдње против Републике Српске и хришћанског становништва у БиХ. Истовремено је - опонашајући /турског предсједника/ Реџепа Тајипа Ердогана и бројне друге антисемите - клеветао Израел, лажно оптужујући јеврејску државу за геноцид у Гази и ратне злочине - написао је Зел.

Према његовим ријечима, дошло је вријеме да се разоткрију трагедија и пријетња западној цивилизацији која је постала БиХ под доминацијом Сарајева.

- Дошло је вријеме да се вратимо изворним принципима Дејтонског споразума из 1995. године и заштитимо права и привилегије хришћанске заједнице у БиХ од муслиманског угњетавања и прекорачења овлаштења - додао је Зел.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Марк Зел

Денис Бећировић

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