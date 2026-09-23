Вујичић: Став САД према Српској промијењен захваљујући Цвијановићевој, Додику и Минићу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић направила је озбиљан дипломатски продор ка америчкој администрацији, тако да Сједињене Државе данас имају потпуно нови, позитивнији став према Републици Српској, изјавио је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
"Од Дејтонског мировног споразума Бошњаци, а поготово њихови тренутни представници попут Дениса Бећировића нису промијенили став према Србима, Републици Српској, а и Србији. Умјесто да схвате да БиХ опстаје захваљујући Дејтонском споразуму - два ентитета и три народа - они користе сваки тренутак да изазову како унутрашњу, тако и кризу са Србијом", упозорава Вујичић.
Међутим, док Бећировић ради то што ради, каже Вујичић, Цвијановићева је на другој страни направила озбиљан продор према америчкој администрацији, те је значајно промијењен став према Републици Српској и српском народу.
Он подсјећа да се Цвијановићева током актуелне посјете САД сусрела са бројним америчким званичницима, укључујући и Сузи Вајлс, шеф Кабинета америчког предсједника Доналда Трампа, која има огроман утицај у Америци и у рангу је државног секретара, преноси Срна.
"Први пут су два члана Предсједништва БиХ била на пријему у УН у Њујорку, који организује Трамп. До сада је увијек то био предсједавајући Предсједништва БиХ који је у том тренутку био на сједници Генералне скупштине УН", навео је Вујичић.
Он наглашава да Бошњаци покушавају да минимизирају дипломатске резултате Цвијановићеве, односно да обману своје бирачко тијело како би приказали да то није ништа.
"Међутим, дошло је вријеме да је значајно промијењен став САД према Републици Српској, захваљујући Жељки Цвијановић, предсједнику Милораду Додику и премијеру Сави Минићу, као и контактима које имамо у Америци, Израелу и Русији" рекао је Вујичић и додао да је то видљиво из посљедњих рјешења и повлачења санкција.
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