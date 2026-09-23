Logo

Цвијановић на пријему код Трампа: Велика част

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
23.09.2026 08:03

Коментари:

31
Жељка Цвијановић
Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да јој је била велика част да присуствује пријему који је, поводом засједања Генералне скупштине УН у Њујорку, организовао предсједник САД Доналд Трамп.

На питање какви су утисци са пријема у Њујорку, Цвијановић је изјавила за Срну да је то била прилика за сусрете и разговоре са бројним европским и свјетским лидерима, као и високим званичницима америчке администрације.

Такође, рекла је Цвијановић, задовољство јој је да је уочи пријема имала прилику да се састане са амбасадором САД при УН Мајком Волцом са којим је разговарала о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ, као и могућностима јачања сарадње у свим релевантним областима.

Денис Бећировић

БиХ

Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Бећировић

- Остајемо посвећени даљем јачању односа са САД, на бази позитивног приступа и избалансираног односа који администрација предсједника Трампа показује према свим народима у БиХ - нагласила је Цвијановић.

Пријему у Њујорку организовао је амерички предсједник Доналд Трамп за шефове држава и влада поводом засједања Генералне скупштине УН.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Доналд Трамп

Prijem

Њујорк

Коментари (31)

Више из рубрике

Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Бећировић

БиХ

Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Бећировић

4 ч

7
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

БиХ

Додик: Бећировић се опет лажно представљао, лагао је у УН

5 ч

18
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

БиХ

Бурне реакције из Сарајева након посјете Жељке Цвијановић Америци

16 ч

1
АТВ сазнаје: Цвијановићева предала пријаву против Конаковића

БиХ

АТВ сазнаје: Цвијановићева предала пријаву против Конаковића

21 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Црне бројке за Њемачку: Више утапања него прошле године

12

15

Талетовић негирао кривицу за окрутно убиство и два покушаја убиства

12

08

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици

11

53

"Наставак бриљантне дипломатије Цвијановићеве и Додика, у Европи нема боље"

11

53

Вукоје оптужен за шверц 5,2 килограма марихуане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима