Цвијановић на пријему код Трампа: Велика част

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да јој је била велика част да присуствује пријему који је, поводом засједања Генералне скупштине УН у Њујорку, организовао предсједник САД Доналд Трамп.
На питање какви су утисци са пријема у Њујорку, Цвијановић је изјавила за Срну да је то била прилика за сусрете и разговоре са бројним европским и свјетским лидерима, као и високим званичницима америчке администрације.
Такође, рекла је Цвијановић, задовољство јој је да је уочи пријема имала прилику да се састане са амбасадором САД при УН Мајком Волцом са којим је разговарала о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ, као и могућностима јачања сарадње у свим релевантним областима.
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- Остајемо посвећени даљем јачању односа са САД, на бази позитивног приступа и избалансираног односа који администрација предсједника Трампа показује према свим народима у БиХ - нагласила је Цвијановић.
Пријему у Њујорку организовао је амерички предсједник Доналд Трамп за шефове држава и влада поводом засједања Генералне скупштине УН.
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