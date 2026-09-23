Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Бећировић

Аутор:АТВ редакција
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Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Денис Бећировић. Како у Њујорку, тако на свакој столици ван БиХ посљедње четири године. Толико је интересантан у наступу и тврдњама да је администрација Доналда Трампа прекршила досадашњу праксу и поред предсједавајућег што је Бећировић, на пријему шефова држава позвала и српског члана Жељку Цвијановић.
Иако је УН оптерећен Украјином, Газом и Ираном, Бећировић јасно са говорнице на 81. засједању Генералне скупштине о проблемима које види у БиХ. Проблем су Срби, сецесионизам, Ратко Младић и Србија.
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"Ми смо симбол нације која је преживјела тешка искушења али није изгубила пут према бољој будућности ... Данас успоравају наш пут према модерној европској држави, али га не могу зауставити. Данас се БиХ налази пред вратима ЕУ и НАТО. Ту су наши стратешки спољнополитички циљеви који су дефинисали државни органи. Али нажалост постоје они који желе реализовати великодржавни пројекти на рачун БиХ", поручио је.
Наставак говора посветио је руководству Републике Српске и Србије. Позива УН и ЕУ, као и друге међународне актере да осуде и предузму конкретне кораке према онима који и институционално величају правоснажно осуђене ратне злочинце, а упозорава и свијет да рушитељи Дејтонског споразума покушавају ослабити мандат високог представника.
"За говорницом Генералне скупштине УН-а, јавно желим упозорити свјетску јавност да актуелно руководство бх. ентитета Република Српска наставља пријетити миру и сигурности Босне и Херцеговине и регије. Такву деструктивну политику морамо заједно зауставити", каже Бећировић.
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Његов говор давно је саслушан и давно је речено да свијет није заинтересован за такав приступ. Јасно је на обиљежавању 30 година од Дејтонског споразума америчка администрација поручила да су завршили са изградњом нација и одржавању "неодрживих пројеката". Међутим, и он и дипломата Конаковић, наставили су са позивима за интервенционизам.
На претходним међународним сједницама нису схватили став да одлуке у БиХ треба да доносе локални лидери и да међународни интервенционизам у БиХ треба да се смањи. Умјесто тога, Бећировић је закључио свој мандат у Предсједништву БиХ још једном кукњавом.
Можда управо због тога, америчка администрација тражи друге саговорнике у БиХ. Можда управо због тога, Трамп на свечани пријем позива српског члана Предсједништва. Још је гомила тих "можда", али једно је сигурно - бошњачки члан Предсједништва БиХ поново је на јавној позорници отворено, без увијања позвао на обрачун са Србима. И то на начин да Бошњацима свијет припомогне у тој намјери.
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Бећировић је споменуо и саслушање запослених у Меморијалном центру Сребреница због финансијских малверзација. Каже да се не смије допустити да полиција саслушава запослене, јер су починили геноцид над онима који данас чувају сјећање на жртве.
Читав говор Бећировића је само ехо сваког претходног. Ниједан члан Предсједништва није до те мјере таргетирао један народ као непријатеља и ниједан није до те мјере позвао свијет да се обрачунава са Србима. Ниједна политика, као ова "тројке", није до те мјере удаљила свијет од БиХ, а БиХ од саме себе.
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