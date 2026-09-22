АТВ сазнаје: Цвијановићева предала пријаву против Конаковића

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предала је пријаву Агенцији за истраге и заштиту (СИПА) против министра иностраних послова Елмедина Конаковића због злоупотребе положаја, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, српски члан Предсјдништва пријаву је поднијела након информација, које је њен кабинет добио од надлежних служби да им никада нису достављани никакви оперативни подаци против особа које је Конаковић самовољно прогласио непожељним.
На тај начин, Конаковић је злоупотријебио положај јер је за такве одлуке морао имати основ кроз извјештаје од надлежних служби, а што он никада није имао.
Након ове пријаве против Конаковића, на потезу је Тужилаштво БиХ.
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