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АТВ сазнаје: Цвијановићева предала пријаву против Конаковића

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22.09.2026 15:10

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АТВ сазнаје: Цвијановићева предала пријаву против Конаковића
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предала је пријаву Агенцији за истраге и заштиту (СИПА) против министра иностраних послова Елмедина Конаковића због злоупотребе положаја, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, српски члан Предсјдништва пријаву је поднијела након информација, које је њен кабинет добио од надлежних служби да им никада нису достављани никакви оперативни подаци против особа које је Конаковић самовољно прогласио непожељним.

На тај начин, Конаковић је злоупотријебио положај јер је за такве одлуке морао имати основ кроз извјештаје од надлежних служби, а што он никада није имао.

Након ове пријаве против Конаковића, на потезу је Тужилаштво БиХ.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Жељка Цвијановић

злоупотреба положаја

СИПА

Коментари (6)

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