Додик: Бећировић се опет лажно представљао, лагао је у УН

Аутор:АТВ редакција
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Денис Бећировић не пропушта прилику да свијету покаже да је спољна политика БиХ потпуно срушена и да је БиХ неодржива земља, каже предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
"И вечерас је то урадио у УН, лажно се представљајући као да говори у њено име, а говорио је само у име Бошњака муслимана. Бећировић је вечерас лагао у УН. Срби, а верујем ни легитимни представници хрватског народа, не стоје ни иза једне ријечи коју је изговорио", каже Додик.
Истиче да "његово излагање није усаглашено у Предсједништву и нико више не треба да пита Србе да ли желе да трпе и подносе салву лажи које се изговарају чак и у УН".
"Не, не желимо и не пристајемо. Међутим, вечерас је Бећировић, у својој занесености мржњом према Републици Српској и Србији, бранећи криминал у Меморијалном центру Сребреница, понизио и увриједио саме Бошњаке. Његови беспризорни и ничим основани напади на Србију доказ су да је бошњачка политика основни узрок неразумијевања и сукоба у региону. Србија пружа руку сарадње коју политичко Сарајево одбија. Бећировић није никаква гаранција да ће се то промијенити у будућности", наводи Додик.
Денис Бећировић не пропушта прилику да свету покаже да је спољна политика БиХ потпуно срушена и да је БиХ неодржива земља.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
И вечерас је то урадио у УН, лажно се представљајући као да говори у њено име, а говорио је само у име Бошњака муслимана.
Бећировић је вечерас лагао у УН.…
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