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Познат идентитет Србина који је страдао на Октоберфесту

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23.09.2026 07:38

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Познат идентитет Србина који је страдао на Октоберфесту
Фото: Youtube/Focus online

Држављанин Србије Александар С. (52) страдао је у понедјељак увече на Октоберфесту када га је повриједила једна од атракција у забавном парку.

Александар је радио као обезбјеђење код атракције „Ханговер“, торњу за слободан пад високом око 90 метара. Држављанин Србије се, из још неутврђених разлога, нашао у близини гондоле у тренутку док је атракција била у функцији. Вјерује се да га је гондола закачила и нанијела му тешке повреде, којима је убрзо подлегао у болници.

Несрећа се догодила нешто прије 22 часа, наводно током посљедње вожње пред затварање.

На лице мјеста брзо су стигле екипе Хитне помоћи које су успјеле да реанимирају Александра и пребаце га у болницу. Нажалост, повреде су биле толико тешке. Љекари нису ништа могли да учине да га спасу.

Након трагедије огласила се породица власника забавне атракције. У саопштењу наводе да су у шоку и ужаснути због несреће.

У саопштењу за јавност наводи се да породица блиско сарађује са полицијом и јавним тужилаштвом како би се разјаснило како је могло доћи до „овог инцидента – незабиљеженог за породицу која се бави овим послом“ – и какве би посљедице, уколико их уопште буде, требало да услиједе.

Дирк Мец, портпарол породице Шнајдер, која води посао, изјавио је да су сви чланови тима шокирани и згрожени, преноси Телеграф.

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Тагови :

Октоберфест

трагедија

несрећа

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