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Број жртава тајфуна у Јапану порастао на девет, четири особе нестале

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23.09.2026 06:59

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Тајфун Делфин у Јапану
Фото: Screenshot / X

Број погинулих у клизиштима и поплавама које је изазвао тајфун Дужуан у источном Јапану порастао је на девет, док се четири особе и даље воде као нестале, саопштиле су јутрос локалне власти.

Шест особа страдало је у префектури Чиба, а три у Канагави, југозападно од Токија, пренио је Јапан тајмс.

Међу новим жртвама су жена која је погинула у Канагави и мушкарац који је страдао у потопљеном возилу у Чиби.

Потрага за четири нестале особе се наставља након што је тајфун донио обилне кише и поплаве на широком подручју.

Дужуан је био 25. тајфун ове сезоне, а посебно је тешко погођена Чиба, која је јака невремена и поплаве претрпела и у августу и почетком септембра, преноси Танјуг.

Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да је интензитет тајфуна смањен након што је синоћ прошао источно од Јапана.

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Тагови :

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Јапан

жртве

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