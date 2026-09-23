Број жртава тајфуна у Јапану порастао на девет, четири особе нестале

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број погинулих у клизиштима и поплавама које је изазвао тајфун Дужуан у источном Јапану порастао је на девет, док се четири особе и даље воде као нестале, саопштиле су јутрос локалне власти.
Шест особа страдало је у префектури Чиба, а три у Канагави, југозападно од Токија, пренио је Јапан тајмс.
Међу новим жртвама су жена која је погинула у Канагави и мушкарац који је страдао у потопљеном возилу у Чиби.
Потрага за четири нестале особе се наставља након што је тајфун донио обилне кише и поплаве на широком подручју.
Дужуан је био 25. тајфун ове сезоне, а посебно је тешко погођена Чиба, која је јака невремена и поплаве претрпела и у августу и почетком септембра, преноси Танјуг.
Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да је интензитет тајфуна смањен након што је синоћ прошао источно од Јапана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
16
12
15
12
08
11
53
11
53
Тренутно на програму