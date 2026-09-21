Снажан тајфун погодио Јапан: Једна особа погинула, отказане стотине летова

Аутор:АТВ редакција
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Јапанске власти издале су наредбе за евакуацију које обухватају готово два милиона људи, док снажни тајфун Дујуан доноси обилну кишу, снажан вјетар, поплаве и клизишта ширем подручју Токија и источног Јапана.
Према најновијим подацима јапанске Агенције за управљање пожарима и катастрофама (ФДМА), наредбама за евакуацију обухваћено је 1.908.645 људи. Односе се на подручја у префектурама Ибараки, Чиба, Токио, Канагава, Шизуока и Саитама.
Евакуационе наредбе у Јапану не значе присилно исељавање становника, али власти на четвртом нивоу упозорења траже да сви који се налазе на угроженим подручјима оду на сигурно.
Најновији извјештај ФДМА наводи и једну погинулу особу у граду Ничинану у префектури Мијазаки. У Јокосуки у префектури Канагава, након клизишта, једна особа пронађена је у стању срчаног застоја, док је у граду Миури једна особа тешко повријеђена. Ватрогасци су интервенисали на још неколико клизишта.
Посебно озбиљна ситуација је на острву Изу Ошима, које административно припада Токију. Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА) тамо је издала упозорење нивоа пет због клизишта, што је највиши ниво. ЈМА упозорава да је на неким подручјима катастрофа можда већ почела те становнике позива да одмах предузму све што могу како би заштитили живот.
У само 24 часа на Изу Ошими пало је 565 милиметара кише, док је у дијелу префектуре Чиба забиљежено готово 280 милиметара. ЈМА упозорава на клизишта, поплаве нижих подручја, излијевање ријека, снажан вјетар и високе таласе.
Дујуан је изазвао велике проблеме и у саобраћају. Отказано је најмање 275 летова, укључујући летове „Јапан ерлајнса“ и „Ол Нипон ервејса“, а поремећен је и жељезнички саобраћај у Токију, Чиби, Ибаракију и другим подручјима. Више од 42.000 путника било је погођено отказивањем летова.
Без електричне енергије током дана остало је више хиљада домаћинстава, а због тајфуна отказан је и завршни дан „Токио гејм шоуа“, једног од највећих свјетских сајмова видео-игара.
„Ројтерс“ наводи да је обилна киша већ захватила острвље Изу, Чибу и друга подручја уз пацифичку обалу, те да метеоролози посебно упозоравају на могућност стварања дугих, уских појасева изразито снажних падавина који у кратком времену могу изазвати бујичне поплаве и клизишта.
Дујуан је 25. именована олуја ове сезоне на западном Пацифику. Раније данас ЈМА је биљежио максималну сталну брзину вјетра од око 144 километра на час, уз ударе до готово 200 километара на час, док се средиште тајфуна кретало према сјевероистоку у близини острвља Изу и подручја Токија, преноси Индекс
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