Logo

У овој европској земљи плате прелазе 7.000 евра, а фали им радника: Који су услови

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 14:43

Коментари:

0
Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Фото: pexels/Markus Spiske

Лихтенштајн, богата алпска кнежевина, суочава се са мањком радне снаге, а високе плате чине га привлачном дестинацијом за раднике из иностранства.

Лихтенштајн је мала, али изузетно богата алпска кнежевина смјештена између Швајцарске и Аустрије. Еурес (ЕУРЕС) на својој платформи објављује информације о тржишту рада и слободним радним мјестима у Лихтенштајну, а посао је могуће тражити и преко те европске мреже. Ипак, важно је знати да право на рад и право на боравак нису иста ствар: држављани ЕЕП-а (Европског економског простора) могу да раде у Лихтенштајну, али за стални боравак постоје квоте, док су за прекограничне раднике правила једноставнија.

Плате у Лихтенштајну су заиста веома високе. Према званичним подацима тамошњег статистичког завода, медијална бруто мјесечна плата у 2024. години износила је 7.401 швајцарски франак, укључујући једну дванаестину 13. плате и других додатака. То је актуелнији и методолошки поузданији податак од навођења просјечне плате од 6.800 франака.

илу-вјештачка интелигенција-10042026

Наука и технологија

АИ олакшава посао хакерима: За неколико дана урадили оно за шта су раније били потребни мјесеци

Наравно, примања знатно зависе од занимања, искуства и нивоа одговорности. Зато поједини стручњаци и менаџери могу да зарађују знатно више од медијане, док су почетне плате у слабије плаћеним занимањима ниже.

Еурес Лихтенштајн наводи да је ријеч о веома специфичном тржишту рада са високом запосленошћу и веома ниском незапосленошћу. Крајем 2023. године у земљи је било више од 20.700 активних учесника на тржишту рада, а стопа незапослености била је само 1,4 одсто.

Еурес је званична европска мрежа за тражење запослења и на њеном порталу се свакодневно ажурирају огласи за радна места у ЕЕП-у и Швајцарској. То значи да и хрватски грађани могу преко платформе да траже послове у обе земље.

Код Лихтенштајна, међутим, није довољно само пронаћи посао. Држављани ЕЕП-а подлежу посебним правилима за боравак. Половина годишњих дозвола за боравак додјељује се путем лутрије, док се друга половина додељује одлуком Владе. За запослене држављане ЕЕП-а у годишњем извлачењу се тренутно додјељује 28 дозвола, пише Пословно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лихтенштајн

новац

Радници

радна снага

Коментари (0)

Прочитајте више

СНСД Приједор трибина кампања

Република Српска

"Водити Републику није авантуризам, већ озбиљан посао и велика одговорност према народу"

2 д

2
У Рогатици су данас потписани уговори између ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и послодаваца којима су одобрена средства у оквиру програма запошљавања и самозапошљавања, који се реализују у оквиру Акционог плана запошљавања Републике Српске за 2026. годину. Овим програмима обухваћен је 21 послодавац и запослена су 64 лица са подручја општине Рогатица.

Градови и општине

Посао за 64 лица: Потписани уговори о запошљавању и самозапошљавању

3 д

0
Воз

Занимљивости

Купили стари вагон из 1934. и направили дом: Данас од тога добро зарађују

3 д

0
Њемачка уводи нова правила за стране раднике: Ево шта се све мијења

Економија

Њемачка уводи нова правила за стране раднике: Ево шта се све мијења

3 д

0

Више из рубрике

биткоин новац дигитално тржиште

Економија

Цијена биткоина премашила 84.000 долара први пут од 31. јануара

5 ч

0
Индија пред тешким избором: Руска нафта или америчке царине?

Економија

Индија пред тешким избором: Руска нафта или америчке царине?

1 д

0
Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

Економија

Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

1 д

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Рекордна цијена дизела у Француској: На појединим пумпама литар кошта 2,9 евра!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

17

42

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

17

37

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

17

32

Упућен приједлог: Забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 13 година

17

28

Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима