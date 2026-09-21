У овој европској земљи плате прелазе 7.000 евра, а фали им радника: Који су услови

Аутор:АТВ редакција
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Лихтенштајн, богата алпска кнежевина, суочава се са мањком радне снаге, а високе плате чине га привлачном дестинацијом за раднике из иностранства.
Лихтенштајн је мала, али изузетно богата алпска кнежевина смјештена између Швајцарске и Аустрије. Еурес (ЕУРЕС) на својој платформи објављује информације о тржишту рада и слободним радним мјестима у Лихтенштајну, а посао је могуће тражити и преко те европске мреже. Ипак, важно је знати да право на рад и право на боравак нису иста ствар: држављани ЕЕП-а (Европског економског простора) могу да раде у Лихтенштајну, али за стални боравак постоје квоте, док су за прекограничне раднике правила једноставнија.
Плате у Лихтенштајну су заиста веома високе. Према званичним подацима тамошњег статистичког завода, медијална бруто мјесечна плата у 2024. години износила је 7.401 швајцарски франак, укључујући једну дванаестину 13. плате и других додатака. То је актуелнији и методолошки поузданији податак од навођења просјечне плате од 6.800 франака.
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Наравно, примања знатно зависе од занимања, искуства и нивоа одговорности. Зато поједини стручњаци и менаџери могу да зарађују знатно више од медијане, док су почетне плате у слабије плаћеним занимањима ниже.
Еурес Лихтенштајн наводи да је ријеч о веома специфичном тржишту рада са високом запосленошћу и веома ниском незапосленошћу. Крајем 2023. године у земљи је било више од 20.700 активних учесника на тржишту рада, а стопа незапослености била је само 1,4 одсто.
Еурес је званична европска мрежа за тражење запослења и на њеном порталу се свакодневно ажурирају огласи за радна места у ЕЕП-у и Швајцарској. То значи да и хрватски грађани могу преко платформе да траже послове у обе земље.
Код Лихтенштајна, међутим, није довољно само пронаћи посао. Држављани ЕЕП-а подлежу посебним правилима за боравак. Половина годишњих дозвола за боравак додјељује се путем лутрије, док се друга половина додељује одлуком Владе. За запослене држављане ЕЕП-а у годишњем извлачењу се тренутно додјељује 28 дозвола, пише Пословно.
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