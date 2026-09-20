Индија пред тешким избором: Руска нафта или америчке царине?

Аутор:АТВ редакција
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Индија се суочава са све тежим избором између наставка куповине јефтиније руске нафте, која помаже у одржавању стабилних домаћих цијена енергената, и ризика од нових америчких царина које би могле озбиљно погодити њен извоз.
Индијска влада реаговала је оштро на приједлог закона у америчком Конгресу којим би Вашингтон добио могућност да уведе царине до 100 одсто земљама које у великој мјери купују руску нафту, укључујући Индију и Кину, преноси Бета позивајући се на Ројтерс.
Њу Делхи је упозорио да би таква мјера могла да наруши билатералне односе и поремети глобална енергетска тржишта, уз поруку да ће наставити да обезбјеђује енергетску сигурност за својих 1,4 милијарде становника куповином нафте из различитих извора.
Индија је, након почетка рата у Украјини 2022. године, значајно повећала увоз руске сирове нафте, која сада чини више од 40 одсто укупног увоза нафте у тој земљи. Куповина по сниженим цијенама донијела је индијским рафинеријама значајне уштеде и помогла да домаће цијене горива остану под контролом.
Међутим, наставак такве политике могао би додатно да оптерети односе са Сједињеним Америчким Државама, који су током протекле године били обиљежени споровима око трговине и царина.
Вашингтон је у августу 2025. увео Индији царине до 50 одсто, међу највишима уведеним некој земљи, дијелом због куповине руске нафте.
Амерички предсједник Доналд Трамп је у фебруару 2026. смањио те царине у замјену за, како је рекао, обавезу Индије да обустави куповину руске нафте и смањи трговинске баријере.
Индија је, међутим, само кратко смањила куповину руске нафте почетком 2026. године, након чега је увоз поново повећан, нарочито послије поремећаја у снабдијевању који је услиједио након америчког и израелског напада на Иран.
Извори упознати са ситуацијом навели су да су индијске рафинерије већ обезбиједиле дио сировине за септембар и октобар, укључујући руску нафту.
Индијска влада тврди да је наставак куповине неопходан због великих енергетских потреба земље и да политика набавке из више извора омогућава сигурније и приступачније снабдијевање.
Истовремено, евентуално смањење увоза руске нафте могло би да повећа трошкове горива у Индији или да примора владу на веће издвајање за одржавање цијена. То би могло бити политички осјетљиво уочи регионалних избора у најмногољуднијој индијској савезној држави Утар Прадеш, као и у Панџабу и матичној држави премијера Нарендре Модија, Гуџарату.
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