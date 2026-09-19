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Још једна тешка енерго година

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19.09.2026 19:26

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Фото: ATV

Као озеблим сунце тако хидроелектранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

„До сада су ХЕТ произвеле 860GWh електричне енергије и то је у односу на план према просјечној хидрологији од 1090 GWh нешто мање од 80% остварења годишњег плана“, рекао је извршни директор за техничке послове ХЕТ-а, Илија Таминџија.

Фали воде и проточним хидроелектранама. На Врбасу су слаби дотоци. На Дрини су на најбољи могући начин искористили почетак године. Зато се хвале да су пребацили план.

Када је ријеч о предузећу "Хидроелектране на Дрини" Вишеград, у претходних осам мјесеци остварена је производња електричне енергије од 691,13 GWh, што је за 6,33% више од планиране производње од 650GWh.

Оваквој производњи претходила је повољна хидрологија у првим мјесецима године, као и висока погонска спремност постројења, поручују из Вишеграда. Из Гацка такође истичу добру погонску спремност али и лош угаљ.

„Нису то неке огромне цифре али оно што је најбитније за РИТЕ Гацко и цијели систем је да радимо стабилно и у континуитету, да немамо пуно застоја и да смо скратили трајање ремонта управо због стабилности система“, рекао је директор РИТЕ Гацко.

Борба је била у љењим мјесецима јер се потрошња повећавала а производња смањивала увоз је био неминован. Грађани проблеме нису осјетили , каже Иван Копривица за АТВ и додаје да је највише проблема ЕРСу направио вишемјесечни нерад РиТЕ Угљевик

„Оно што у овом тренутку оптерећује систем највише је то што Матично предузеће буквално држи у животу РиТЕ Угљевик јер они имају тек неких 30% производње на нивоу године ми им редовно дозначавамо средства путем позајмице како би они исплатили плате“, рекао је извршни директор за техничке послове ЕРС-а, Иван Копривица.

Због свега овога трпе и остала производна али и дистрибутивна предузећа у систему ЕРС-а. Зато мало ко очекује позитиван финансијски резултат на крају године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ХЕТ

Хидроелектрана Вишеград

РиТЕ Гацко

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