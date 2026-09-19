Хаос у најави: Саудијска Арабија обуставља октобарске испоруке нафте Европи?

Аутор:АТВ редакција
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Саудијски државни енергетски гигант „Сауди Арамко“ обавијестио је европске рафинерије да у октобру неће добити сирову нафту, пренио је „Блумберг“.
„Арамко“ је већ отказао неке испоруке за Европу планиране за септембар након што су јеменски Хути напали дроновима и оштетили нафтовод „Исток-Запад“ и зауставили утовар у луци Јанбу на Црвеном мору, известио је Ројтерс. Сада је обустава извоза продужена и за октобар и односи се на све европске купце.
Сукоби између коалиције предвођене Саудијском Арабијом и Хута поново су се распламсали средином јула, након што је Саудијска Арабија извела напад на аеродром у Сани како би спријечила слијетање иранског путничког авиона. Посљедњих недјеља, Хути су остварили територијалне добитке у борби против снага које подржава Саудијска Арабија и појачали нападе на стратешке циљеве унутар краљевине.
Нафтовод „Исток-Запад“, дуг 1.200 километара, повезује главна саудијска нафтна поља на истоку земље са луком Јанбу, омогућавајући извоз сирове нафте заобилажењем мореуза Ормуз, гдје је саобраћај и даље озбиљно поремећен због америчког рата против Ирана.
Нафтовод је затворен након што су напади дроновима оштетили три пумпне станице. Саудијска Арабија наводно настоји да обнови дио капацитета, али би потпуно поновно пуштање у рад могло да потраје и до шест недјеља.
„Сауди Арамко“ није коментарисао наводе о отказивању испорука за октобар.
Европа је постала све зависнија од алтернативних добављача након што је драстично смањила куповину руске нафте због сукоба у Украјини. ЕУ је 2022. године увела ембарго на увоз већег дијела руске нафте, приморавајући рафинерије да пронађу друге добављаче.
Испоруке саудијске нафте нагло су опале усред сукоба на Блиском истоку. Производња у краљевини пала је на 6,2 милиона барела дневно у августу са 10,9 милиона барела дневно у фебруару, прије почетка рата. Нафтовод „Исток-Запад“ је преусмјеравао око 4 милиона барела дневно (четири одсто глобалне понуде) заобилазећи блокирани Ормуз.
Недостатак понуде приморао је европске рафинерије да потраже алтернативе. Пољски државни енергетски гигант „Орлен“ саопштио је раније ове недјеље да је обезбиједио 16 додатних испорука из Норвешке, Велике Британије, Алжира, Казахстана, Азербејџана и са америчког континента како би надокнадио мањак у снабдијевању из Саудијске Арабије током новембра.
Компанија „Арамко“ је такође потражила алтернативне извозне руте, нудећи додатне количине нафте азијским рафинеријама путем претовара са брода на брод у близини оманске луке Сохар.
У међувремену, Хути су проширили своје позиције дуж западне обале Јемена и заузели стратешку територију у близини мореуза Баб ел Мандеб, још једног важног поморског пролаза који повезује Црвено море и Аденски залив.
Растући притисак на снабдијевање са Блиског истока подигао је цијену нафте изнад 100 долара по барелу. Фјучерси нафте типа „брент“ у петак су били око 104 долара.
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