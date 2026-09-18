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Килограм овог 'шумског блага' достиже цијену од 5.000 евра

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18.09.2026 10:26

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Крупни план кестењастог вргања који расте на маховином прекривеном шумском тлу.
Фото: merwak. raw/Pexels

Килограм једне од најцјењенијих гљива на свијету може да достигне цијену од чак 5.000 евра, а са почетком сезоне поново креће и потрага за "шумским благом" које се крије испод земље.

Ријеч је о тартуфима, који расту у симбиози са одређеним врстама дрвећа, попут храста, кестена, бијеле тополе и љешника. Пронаћи их, међутим, није једноставно, због чега искусни берачи локације на којима их налазе често чувају као добро скривену тајну.

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У потрази кључну улогу имају посебно дресирани пси. Захваљујући развијеном чулу мириса, они могу да открију тартуф скривен испод земље и берачу покажу гдје треба да тражи.

Цијена зависи од врсте, величине, квалитета, али и тренутне понуде. Посебно је цијењен бијели тартуф, док су црне врсте знатно приступачније.

Према ранијим откупним цијенама истарског бијелог тартуфа, за килограм прве категорије плаћало се између 4.600 и 5.000 евра, док је друга категорија достизала око 3.000 евра.

У прву категорију улазе примјерци тежи од 20 грама, док се у другу сврставају они тежине између 10 и 20 грама.

Потрага зато може да прерасте у веома уносан сезонски посао. Према подацима које преносе медији, искусни берачи током сезоне могу да зараде и до 30.000 евра.

Колико ово шумско благо може да буде вриједно показује и примјер из Истре из 1999. године, када је пронађен бијели тартуф тежак чак 1,31 килограм. Пронашао га је Ђанкарло Зиганте са својим псом Дијаном.

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Главна сезона беијлог тартуфа у Истри траје од септембра до децембра, али количина која ће завршити на тржишту у великој мјери зависи и од временских прилика.

Суша може да смањи број тартуфа, док превише падавина може негативно да утиче на њихов квалитет. Када их на тржишту има мање, цијена може додатно да порасте.

Проблем представљају и илегални берачи. Локални тартуфари упозоравају да људи који без одговарајућег знања и дозвола улазе у шуме могу да оштете природна станишта и тиме угрозе будући род.

(Курир)

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Тагови :

гљиве

тартуфи

Шума

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