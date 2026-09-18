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Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

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18.09.2026 10:04

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Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

Душан Тадић потврдио је да ће поново обући дрес фудбалске репрезентације Србије.

Рекордер по броју наступа за национални тим одлучио је да прекине репрезентативну пензију и поново се стави на располагање селектору Oрлова. Тадић је велику вијест саопштио у разговору за холандски "Зиго спорт".

"Јесте, враћам се у репрезентацију", кратко и јасно потврдио је Тадић.

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Некадашњи капитен Србије открио је да су га представници Фудбалског савеза Србије у више наврата позивали да промени одлуку, али да раније није био спреман за повратак.

"Када сам одлучио да се повучем, звали су ме неколико пута из Фудбалског савеза да се вратим, али нисам био спреман за то. Била је тешка ситуација, нисам више желио да играм за репрезентацију", рекао је Тадић.

Један од разлога због којих тада није прихватио позив била је и чињеница да је играо у Уједињеним Арапским Емиратима, због чега су репрезентативна окупљања подразумевала дуга и захтевна путовања.

"Био сам тада у Емиратима, па ми је и то било предалеко за путовања. Сада, када сам поново у Европи, одлучио сам да помогнем, а желим и поново да уживам. Играње за државни тим увијек је нешто посебно", објаснио је Тадић.

Тадић се од репрезентације опростио у јулу 2024. године, после Европског првенства у Њемачкој. За Србију је до тада одиграо рекордних 111 утакмица и постигао 23 гола, уз 40 асистенција.

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Искусни офанзивац дебитовао је за национални тим још 2008. године, а као капитен предводио је Србију на Свјетском првенству у Катару 2022. и Европском првенству 2024. године. Наступао је и на Мундијалу у Русији 2018, као и на Олимпијским играма у Пекингу 2008. године.

Његов повратак представљаће велико појачање за Србију, не само због квалитета који посједује већ и због огромног искуства, ауторитета и утицаја који има у свлачионици, преноси "Б92".

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Таг :

Душан Тадић

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