Мбапе се огласио након контроверзног потеза: Уз Сеуту сам 100 одсто, желим најбоље за свет у којем живимо

Аутор:АТВ редакција
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Нападач Реал Мадрида Килијан Мбапе рекао је да је "потпуно солидаран са Сеутом“ након што је одлучио да прикрије поруку подршке људима који живе у шпанској енклави.
Мбапе је објаснио зашто је донио одлуку да заврне своју мајицу прије утакмице Реал Мадрида против Елчеа у уторак, како би дјелимично прикрио поруку.
На мајицама је писало: "Todos somos Caballas" – што се преводи као "Сви смо ми скуше", при чему је скуша надимак за становнике Сеуте.
Саиграчи Винисијус млађи и Ибрахима Конате су такође одлучили да засучу мајице.
"Желим да ово јасно објасним како би људи разумјели. Клубови су донијели одлуку да укључе ту мајицу и да је ми носимо. Ми играчи смо морали да је носимо", рекао је француски репрезентативац.
"Прво што желим да кажем јесте да изражавам пуну солидарност са Сеутом и свим жртвама", рекао је Француз.
Сеута је шпански аутономни град на сјеверноафричкој обали, граничи се са Мароком и одвојен је од копнене Шпаније Гибралтарским мореузом.
Real Madrid and Elche players wore shirts in support of Ceuta before their game on Tuesday night. Ibrahima Konate, Vinicius Jr and Kylian Mbappe appeared to roll up the t-shirts to obscure the message. — BBC Sport (@BBCSport) September 16, 2026
Ceuta is a Spanish exclave on the north African coast. At least 72,000… pic.twitter.com/qCt7e2QLXR
Више од 100 људи је погинуло када су десетине хиљада миграната прешле на територију из сусједног Марока у јулу.
"Јер прије него што сам играч, ја сам људско биће. Али сам такође желео да направим гест и помислим на све имигранте који су изгубили животе и који такође живе у тешким условима", додао је Мбапе.
Међутим, признао је да би његов гест могао бити погрешно протумачен.
"Није било лако заузети тај став. Било је тешко јер би људи на крају могли помислити да сам против народа Сеуте. Али не, апсолутно не", објаснио је нападач Реала.
"Немам ништа против њих и подржавам их 100 одсто у својим мислима. Али сам такође желио да помислим на све људе који пате јер, на крају крајева, ја сам човјек и не желим да дајем приоритет једном облику патње над другим", нагласио је француски фудбалер.
"Постоје људи који пате, и срце ми се слама када видим да се то дешава у свијету. Ја сам млад човјек који жели најбоље за свијет у коме живимо. Циљ ми је да пошаљем поруку позитивности и мира и надам се да ће се ова ситуација брзо ријешити", закључио је Мбапе.
Ово није први пут да је Реал Мадрид показао подршку Сеути. Прије њиховог сусрета у Лиги шампиона са Интером из Милана на Сантијаго Бернабеу 8. септембра, навијачи на јужној трибини су истакли картице са грбом аутономног града, док се остатак стадиона придружио почасти аплаузом.
Иницијатива је била дио ширег исказа подршке Сеути, након што је најмање 72.000 миграната прешло из Марока у Сеуту 30. и 31. јула.
Већина је пливала око граничне ограде и најмање 100 људи је погинуло током преласка, према подацима градоначелника Сеуте.
Иако се већина вратила, чак 5.000 остаје у импровизованим камповима или спава на градским улицама и плажама, што доводи до немира тамо.
Мјештани су изразили забринутост за безбједност, а неки су уништили склоништа и блокирали испоруку помоћи мигрантима.
Уторак је прије утакмице показао подршку региону, што је такође истакло различите приступе играча и клубова кампањи у Сеути.
Барселона није учествовала у иницијативи, иако су играчи на другим утакмицама Ла Лиге носили дресове како је и предвиђено.
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