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"Мора да се стане на крај Инфантиновом систему"

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16.09.2026 22:13

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"Мора да се стане на крај Инфантиновом систему"
Фото: Tanjug/AP/Matias Delacroix

Предсједник Фудбалског савеза Њемачке Бернд Нојендорф изјавио је да је нарушен однос повјерења са предсједником ФИФА Ђанијем Инфантином и додао "да се таквом систему мора стати на крај".

Њемачки медији подсјећају да се Инфантино, који функцију предсједника ФИФА обавља од 2016. године, суочио са захтјевима да поднесе оставку пошто је због снажног противљења фудбалске јавности, одустао од контроверзног плана о продаји удјела у такмичењима под окриљем ФИФА приватним инвеститорима.

"Важно је да се стане на крај том 'Инфантиновом систему'. Укидање тог система је 'императив'", изјавио је Нојендорф за РТЛ.

Инфантино је 1. августа био приморан да повуче свој пројекат, познат као "FIFA Forward Enterprise", након жестоког отпора који је предводила Европска фудбалска унија (УЕФА).

Ђани Инфантино

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"Нисмо били ни на који начин консултовани у вези са планираном продајом удела у СП приватним инвеститорима. Однос повјерења са Инфантином и овим руководством ФИФА-е је, свакако нарушен", изјавио је предсједник ДФБ-а на маргинама састанка Извршног комитета УЕФА у Солуну.

Инфантино намјерава да се поново кандидује за предсједника ФИФА-е на изборима који ће бити одржани у марту наредне године, преноси Танјуг.

Њемачки медији наводе да се очекује да УЕФА предложи новог кандидата за предсједника ФИФА-е до 18. новембра. Састанак националних Савеза чланица УЕФА планиран је за 8. и 9. октобар у Берлину.

Нојендорф је најавио да ће, најкасније, до тада бити донијете "важне одлуке у вези са овим питањем". Он је истакао да би потенцијални противкандидат Инфантину требало "да буде особа која посједује беспрекоран интегритет".

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Тагови :

Ђани Инфантино

ФИФА

Фудбал

Њемачка

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