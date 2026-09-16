Руски научници открили везу између температуре зглоба и метаболичких проблема

Аутор:АТВ редакција
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Научници са Тјуменског државног медицинског универзитета развили су нову методу за процјену потенцијалних ризика од метаболичких поремећаја, која се заснива на анализи температуре ручног зглоба.
Истраживачи су установили да су мале температурне промјене повезане са повећаном вјероватноћом развоја метаболичких поремећаја и прекомерне тјелесне тежине.
Код здравих људи примјетне су предвидиве промјене тјелесне температуре у распону од један до два степена, а одступања од овог ритма могу указивати на почетне поремећаје у метаболичким процесима.
Научници су открили и да се резултати мјерења температуре ручног зглоба могу користити и за процјену ризика од гојазности, преноси Спутник.
Мјерења су вршена током периода од најмање недјељу дана, а забележени су и подаци о физичкој активности испитаника.
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