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У градићу измјерено 45,7 степени, највиша температура од почетка године

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04.09.2026 22:09

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У градићу измјерено 45,7 степени, највиша температура од почетка године
Фото: Pexels

У Шпанији је измјерено 45,7 степени Целзијусових, највише од почетка године, објавила је данас шпанска метеоролошка служба.

Рекордна температура забиљежена је јуче у граду Ел Гранадо у јужној Андалузији, на граници са Португалијом, преносе шпански медији.

Оборен је уједно и досадашњи рекорд за највишу температуру у Шпанији за септембар који је постављен 2016. године у граду Монторо, такође у Андалузији.

Метеоролози су за викенд и почетак идуће седмице у Шпанији најавили неуобичајено високу температуру за ово доба од око 40 степени Целзијусових, посебно на југу земље, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

Сунце

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