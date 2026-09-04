У градићу измјерено 45,7 степени, највиша температура од почетка године

Аутор:АТВ редакција
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У Шпанији је измјерено 45,7 степени Целзијусових, највише од почетка године, објавила је данас шпанска метеоролошка служба.
Рекордна температура забиљежена је јуче у граду Ел Гранадо у јужној Андалузији, на граници са Португалијом, преносе шпански медији.
Оборен је уједно и досадашњи рекорд за највишу температуру у Шпанији за септембар који је постављен 2016. године у граду Монторо, такође у Андалузији.
Метеоролози су за викенд и почетак идуће седмице у Шпанији најавили неуобичајено високу температуру за ово доба од око 40 степени Целзијусових, посебно на југу земље, преноси Срна.
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