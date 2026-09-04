Трамп: Виткоф и Кушнер доносе у Москву приједлог за прекид сукоба у Украјини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Специјални изасланици САД Стив Виткоф и Џаред Кушнер донијеће у Москву приједлог за прекид сукоба у Украјини, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп новинарима у Бијелој кући.
На питање да ли ће Виткоф и Кушнер донијети неки нови амерички приједлог за рјешење у Украјини, Трамп је то негирао.
„Не, они ће предложити окончање рата“, објаснио је амерички лидер.
Трамп је увјерен да би америчка шатл дипломатија могла да пружи „добру шансу“ за рјешавање сукоба у Украјини.
Одговарајући на питања новинара у Бијелој кући, потврдио је да његови представници, Виткоф и Кушнер, раде одличан посао.
„Послали смо их да видимо да ли можемо нешто да урадимо. И можда постоји добра шанса да можемо“, рекао је Трамп, коментаришући напоре за рјешавање сукоба у Украјини.
Виткофа и Кушнера је описао као „два одлична преговарача“.
Он је још нагласио да Вашингтон има идеју за мир у Украјини, али није изнио детаље.
„Ми (Сједињене Државе) имамо идеју за мир“, потврдио је.
Овим ријечима Трамп је одговорио на питање да ли би нови приједлог за мировно рјешење између Русије и Украјине укључивао територијалне уступке Кијева.
Поред тога, амерички лидер је изразио увјерење да Русија нема намјеру да напада земље НАТО-а.
„Не мислим да би руски предсједник Владимир Путин то урадио“, рекао је Трамп, одговарајући на захтјев да прокоментарише наводе да Русија намјерава да нападне земље НАТО-а.
„Разговарао сам са њим. Познајем га веома добро. Путин нема намјеру да напада територију НАТО-а“, нагласио је амерички лидер.
Раније данас, медији су, позивајући се на америчке званичнике, објавили да се очекује да ће специјални изасланици америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, отпутовати у Москву и Кијев између 5. и 6. септембра.
У чланку се наводи да ће тема разговора бити окончање сукоба.
Касније у току дана, Владимир Зеленски објавио је на Телеграм каналу да ће Виткоф и Кушнер најприје посјетити Москву, а затим Кијев.
Такође је обећао да неће бити удара са украјинске стране током посјете америчке делегације Москви.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков је раније данас навео да ће Кремљ обавијестити јавност о контактима са Виткофом и Кушнером када до њих дође.
Он је напоменуо да Москва неће водити директне разговоре са Кијевом о окончању терористичких напада по доласку Виткофа и Кушнера у Русију, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч4
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
09
23
00
22
57
22
56
22
54
Тренутно на програму