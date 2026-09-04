Logo

Трамп: Виткоф и Кушнер доносе у Москву приједлог за прекид сукоба у Украјини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 21:40

Коментари:

0
Трамп: Виткоф и Кушнер доносе у Москву приједлог за прекид сукоба у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Kremlin Pool Photo

Специјални изасланици САД Стив Виткоф и Џаред Кушнер донијеће у Москву приједлог за прекид сукоба у Украјини, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп новинарима у Бијелој кући.

На питање да ли ће Виткоф и Кушнер донијети неки нови амерички приједлог за рјешење у Украјини, Трамп је то негирао.

„Не, они ће предложити окончање рата“, објаснио је амерички лидер.

Трамп је увјерен да би америчка шатл дипломатија могла да пружи „добру шансу“ за рјешавање сукоба у Украјини.

Одговарајући на питања новинара у Бијелој кући, потврдио је да његови представници, Виткоф и Кушнер, раде одличан посао.

„Послали смо их да видимо да ли можемо нешто да урадимо. И можда постоји добра шанса да можемо“, рекао је Трамп, коментаришући напоре за рјешавање сукоба у Украјини.

Виткофа и Кушнера је описао као „два одлична преговарача“.

Он је још нагласио да Вашингтон има идеју за мир у Украјини, али није изнио детаље.

„Ми (Сједињене Државе) имамо идеју за мир“, потврдио је.

Овим ријечима Трамп је одговорио на питање да ли би нови приједлог за мировно рјешење између Русије и Украјине укључивао територијалне уступке Кијева.

Русија не намјерава да напада НАТО

Поред тога, амерички лидер је изразио увјерење да Русија нема намјеру да напада земље НАТО-а.

„Не мислим да би руски предсједник Владимир Путин то урадио“, рекао је Трамп, одговарајући на захтјев да прокоментарише наводе да Русија намјерава да нападне земље НАТО-а.

„Разговарао сам са њим. Познајем га веома добро. Путин нема намјеру да напада територију НАТО-а“, нагласио је амерички лидер.

Раније данас, медији су, позивајући се на америчке званичнике, објавили да се очекује да ће специјални изасланици америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, отпутовати у Москву и Кијев између 5. и 6. септембра.

У чланку се наводи да ће тема разговора бити окончање сукоба.

Касније у току дана, Владимир Зеленски објавио је на Телеграм каналу да ће Виткоф и Кушнер најприје посјетити Москву, а затим Кијев.

Такође је обећао да неће бити удара са украјинске стране током посјете америчке делегације Москви.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је раније данас навео да ће Кремљ обавијестити јавност о контактима са Виткофом и Кушнером када до њих дође.

Он је напоменуо да Москва неће водити директне разговоре са Кијевом о окончању терористичких напада по доласку Виткофа и Кушнера у Русију, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Владимир Путин

Русија

Украјина

Доналд Трамп

Коментари (0)

Више из рубрике

Svijet globus

Свијет

Управо је изгласана нова карта свијета: Једна земља била против

4 ч

0
Ескалирао економски рат против Ирана, Американци санкционисали и банку у Турској

Свијет

Ескалирао економски рат против Ирана, Американци санкционисали и банку у Турској

5 ч

4
Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја

Свијет

Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја

6 ч

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

"Кијев у паници због скорог пораза"

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Милорад Додик: Честитам Срђану Кевцу и организаторима Свесрпског купа

23

00

Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

22

57

Додик: Српска је будућност, сређено друштво које се развија

22

56

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

22

54

Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима