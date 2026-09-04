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Ескалирао економски рат против Ирана, Американци санкционисали и банку у Турској

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04.09.2026 18:33

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Ескалирао економски рат против Ирана, Американци санкционисали и банку у Турској
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Министарство финансија Сједињених Америчких Држава увело је санкције банци у Турској коју су описали као кључну финансијску линију спаса за Иран.

Како је наведено на страници ОФАК-а, санкционисана је истанбулска „Голден Глобал банка“ која је, према информацијама из САД, пребацивала велике износе које је Кина плаћала за иранску нафту, усмјеравајући приход Корпусу исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Санкције које погађају финансијску институцију у савезници НАТО-а означавају ескалацију операције министра финансија Скота Бесента, која има за циљ наношење тако тешке економске штете да, како су навели из Бијеле куће, Иранци прихвате споразум или пропадну.

„Финансијске институције и даље на тежи начин откривају да смо озбиљни у вези са Операцијом „Економски изопштеник“. Иако се надамо да више неће бити потребно санкционисати ниједну банку, то у коначници зависи од тога колико брзо ће међународна заједница доћи памети и престати подржавати убилачки ирански режим“, рекао је Бесент о акцији у петак.

Истиче и како власт у Америци прати све кораке које институције широм свијета предузимају у циљу подршке Ирану.

„Знамо ко сте, знамо гдје сте и наставићемо дјеловати заједно с нашим савезницима и партнерима све док не закопамо главу иранске змије“, поручио је амерички министар.

„Голден Глобал банка“, основана 2019. године, представља се као прва инвестициона банка у Турској која све своје активности проводи у складу са принципима финансирања без камата.

Према подацима веб странице за финансијске информације „TheBanks.EU“, ова банка је 35. по величини у Турској и има тржишни удио мањи од десетине процента, а „Голден Глобал“ контролише имовину еквивалентну 517 милиона долара.

Иако се „Голден Глобал“ представља као професионална компанија, Министарство финансија је утврдило да је банка основана као дио иранске сумњиве мреже размјене „рахбар“, коју чине параванске организације које „пребацују приходе од нафте из Кине у Турску, гдје се они потом могу претворити у готовину и злато“, наводи се у документу који објашњава ову акцију.

Министарство је саопштило да су банка и њене подружнице „олакшале трансакције вриједне десетине милиона долара за Корпус исламске револуционарне гарде – Кудс снаге (ИРГЦ-QF) и пружиле иранском режиму кључни приступ кореспондентском банкарству који му омогућава међународни трансфер средстава“, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Америчке санкције

Турска

Иран

банка

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